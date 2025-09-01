Uno Entre Rios | Ovación | Mundial

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Inglaterra brilló con una goleada histórica y Francia aplastó a Brasil en una jornada cargada de emoción en el Mundial Femenino de Rugby 2025.

1 de septiembre 2025 · 15:17hs
Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025.

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025.

Con partidos emocionantes, se disputó la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025 en Inglaterra. Canadá, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Francia lograron victorias contundentes, destacándose las goleadas de Inglaterra (92-3) y Francia (84-5). Estados Unidos y Australia empataron 31-31 en uno de los encuentros más parejos del fin de semana.

El sábado regresó la acción al certamen que se disputa en tierras europeas. En el partido que abrió la jornada, Canadá fue contundente y goleó a Gales por un inapelable 42-0. Les Rouges se mostraron superiores en todo momento y sacaron ventaja de movida, de hecho, el resultado al descanso fue un 28-0 a favor. El Dragón Rojo, por su parte, no pudo sacar nada de su repertorio para frenar el asedio de un Canadá que se quedó con un éxito rotundo.

Inglaterra marca el ritmo y Francia no se queda atrás en el Mundial Femenino de Rugby 2025

A continuación, Escocia superó con margen a Fiji por 29-15. Las chicas del Cardo sacaron una ventaja considerable en el primer tiempo y se dedicaron a administrarla en el segundo. Las fiyianas, por su parte, intentaron recortar la diferencia sobre el final del partido pero no pudieron lograrlo.

Inglaterra fue letal y goleó por 92-3 a Samoa, mostrando un gran juego colectivo y solidez en todas las líneas. El equipo inglés impuso condiciones desde el inicio, con un ritmo muy alto que dejó sin respuestas a las samoanas y le permitió marcar tries de manera constante a lo largo de todo el encuentro.

En un partido de absoluta paridad, Estados Unidos y Australia igualaron 31-31. Las oceánicas dejaron pasar la oportunidad de liderar el Grupo A junto a las anfitrionas. Desieree Miller y Caitlyn Halse anotaron por duplicado en las australianas, que también contaron con un try de Eva Karpani casi sobre el cierre del encuentro. Para las norteamericanas apoyaron Keia Mae Sagapolu Sanele, Hope Rogers, Erica Jarrell-Searcy y Freda Tafuna en dos oportunidades.

El domingo, Irlanda superó a España por 43-27 en un partido muy parejo en los primeros minutos. Las jugadoras del Trébol consiguieron quedarse con una importante victoria para asegurarse un lugar en la próxima instancia. Los tries para las de verde fueron apoyados por Dannah O'Brien, Amee Leigh Costiga, Eve Higgins, Anna McGann (x2) y Grace Moore (x2). Por su parte, las españolas que llegaron al ingoal fueron Claudia Pérez, Marieta Roman Mallen, Claudia Pena Hidalgo, Lourdes Alameda y Cristina Blanco Herrera.

Nueva Zelanda también cumplió con una gran actuación al golear 62-19 a Japón, resultado que le permitió meterse en los cuartos de final. Las Black Ferns apoyaron tries a través de Braxton Sorensen-McGee en tres oportunidades, Jorja Miller (x2), Portia Woodman-Wickliffe, Katelyn Vanahaakolo, Kennedy Tukuafu, Risi Pori-Lane y Renee Holmes. Para Japón marcaron Sakurako Hatada y Moe Tsukui.

Sudáfrica consiguió una trabajosa victoria ante Italia por 29-24 gracias a una conquista a cinco minutos del final. La paridad reinó durante los 80 minutos, pero las sudafricanas encontraron la manera de quedarse con el triunfo. Para el elenco vencedor apoyaron Aseza Hele, Nadine Roos, Ayanda Malinga, Sizophila Solontsi y Sinazo Mcatshulwa. Mientras que para las italianas marcaron Vittoria Ostuni Minuzzi, Vittoria Vecchini, Francesca Sgorbini y Sara Seye.

Finalmente, Francia cerró la fecha con una contundente victoria por 84-5 ante Brasil. Las europeas demostraron que son firmes candidatas al título luego de propinarle una tremenda goleada al único equipo sudamericano del torneo. Los tries franceses fueron apoyados por Emilie Boulard, Kelly Arbey, Marine Menager y Seraphine Okemba (x2), Marie Morland, Pauline Bourdon Sansus, Annaelle Deshaye, Lina Queyroi, Nassira Konde y Lina Tuy.

