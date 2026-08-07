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Liga Provincial: se completa el capítulo inicial

VSe disputará este viernes 12 juegos correspondiente a la Liga Provincial. En Paraná se llevarán adelante cuatro encuentros.

7 de agosto 2026 · 10:29hs
Talleres y Recreativo jugarán por la Liga Provincial y el Clausura de la APB.

Prensa Talleres

Talleres y Recreativo jugarán por la Liga Provincial y el Clausura de la APB.

Se completará este viernes el primer capítulo de la temporada 2026 de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El certamen reúne a 27 equipos que buscarán una de las 10 plazas que el certamen ofrece para la temporada 2027 de la Liga Federal.

Los protagonistas fueron distribuidos en tres sectores de acuerdo a la situación geográfica. La Zona A estará conformada por La Armonía de Colón, Ferrocarril de San Salvador, defensor de la corona, Capuchinos de Concordia, San José, Sportivo de San Salvador, Social de Federación, Estudiantes de Concordia y Sarmiento de Villaguay.

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La Zona B reunirá a Bancario de Gualeguay, Luis Luciano de Urdinarrain, Racing de Gualeguaychú, Zaninetti de Concepción del Uruguay, Peñarol de Rosario del Tala, Atlético Tala, Atlético BH de Gualeguay, Regatas Uruguay y Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Mientras que la Zona C agrupará a los equipos de Paraná: Estudiantes, Olimpia, Recreativo, Ciclista, Talleres, Quique, Paracao y Sionista. Completarán este sector Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena.

Por un lugar en la Liga Federal

La Etapa regular comenzó el jueves por la noche y se extenderá hasta el 31 de octubre. En esta instancia los protagonistas se enfrentarán entre si en encuentros de ida y vuelta.

La particularidad de esta temporada será que, varios encuentros correspondiente a la Zona C fueron homologados para que tengan validez para el Torneo Clausura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Los equipos que, al término de la Etapa Regular, se ubiquen en los cinco primeros escalones de cada zona avanzarán a octavos de final. Por su parte, los tres elencos que concluyen la primera instancia en el sexto escalón protagonizarán un play-in por un lugar en los playoffs.

Los octavos de final se disputarán del 11 al 13 de noviembre al mejor de tres encuentros. Los cruces serán confeccionados mediante una tabla general.

Los ganadores del primer cruce de playoffs avanzará a cuartos de final, instancia que se disputará al mejor de tres encuentros entre el 18 y el 22 de noviembre. Además, quienes accedan a esta etapa se adjudicarán el derecho de competir en la próxima temporada de Liga Federal. Las dos restantes plazas para el certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) se definirá mediante un repechaje. El mismo será protagonizado por aquellos equipos que no logren sortear los cruces de octavos de final.

Los ganadores de cuartos de final avanzarán a semifinales. Esta instancia se disputará al mejor de cinco encuentros, entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.

La final también se desarrollará al mejor de cinco juegos, del 9 al 20 de diciembre.

Programa de la primera fecha de la Liga Provincial

El capítulo inicial comenzó el jueves a la noche con el encuentro entre La Armonía de Colón y Social de Federación en el estadio Gregorio Pocho Nieto, en el marco de la Zona A.

Los restantes juegos de este sector se disputarán a partir de las 21.30: En el estadio Eduardo Castello Sarmiento de Villaguay enfrentará a Estudiantes de Concordia; Ferro de San Salvador-Sportivo San Salvador y Capuchinos de Concordia-San José.

Los cuatro juegos correspondiente a la Zona B comenzarán a las 21. Los cotejos de este sector serán: Bancario de Gualeguay-Atlético Tala; Luis Luciano-Atlético BH, Peñarol-Zaninetti y Racing de Gualeguaychú-Regatas Uruguay.

Las historias que se disputará en el marco de la Zona C fueron programados para las 21.30. Urquiza de Santa Elena recibirá a Independiente de La Paz; En el estadio Antonio Zorzet Recreativo enfrentará a Talleres. Esta historia también tendrá validez por la primera fecha del Torneo Clausura de la APB.

En el Juan Baglietto Ciclista se medirá ante Quique en un juego que se también se disputará en el marco de la séptima jornada del certamen de la APB. En el Humberto Pietranera Olimpia y Paracao jugarán por la Liga Provincial y la 13° fecha del certamen local. Además, Estudiantes y Sionista se medirán en el Gigante del Parque.

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