El paquete incluye rebajas en Ingresos Brutos, subsidios a la energía, créditos y financiación de estadías para promover el turismo interno.

Turismo: ya están disponibles los beneficios fiscales, energéticos y financieros para prestadores entrerrianos.

Los prestadores turísticos de Entre Ríos ya pueden acceder a un conjunto de beneficios fiscales, energéticos y financieros impulsados por el gobierno provincial para reducir costos, sostener la actividad e incentivar el turismo interno durante la temporada baja.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, brindó detalles del programa durante una conferencia de prensa, acompañado por el presidente y la vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto y Marcela Santamaría.

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Colello destacó el potencial del turismo como generador de empleo y señaló que, pese al contexto climático y macroeconómico que atraviesa el sector, Entre Ríos cuenta con recursos naturales, culturales y humanos para afrontar las dificultades.

“Estamos acompañando el difícil momento del sector, además de tomar medidas para promocionar las potencialidades que tenemos y así poner a Entre Ríos nuevamente como uno de los destinos turísticos más elegidos de Argentina”, afirmó.

Reducción de impuestos y otros alivios

El titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell, explicó que entre septiembre y diciembre diferentes actividades vinculadas al turismo tendrán una reducción del 20% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El beneficio alcanzará a servicios de alojamiento, agencias de viajes, profesionales del turismo, centros termales, emprendimientos de turismo aventura y parques temáticos.

Los hoteles, además, continuarán accediendo al beneficio provincial sobre el Impuesto Inmobiliario Urbano, cuya magnitud depende de la cantidad de trabajadores registrados.

A esto se suman los descuentos de ATER por pago anticipado y cumplimiento fiscal, que pueden llevar la reducción total del tributo a entre 30% y 75%, según cada caso.

Financiamiento para promover el turismo interno

Desde el 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2026 funcionará un programa de promoción del turismo interno mediante la tarjeta Sidecreer.

La iniciativa permitirá financiar el 50% del valor de una estadía, con un tope de $500.000 por usuario. De ese monto, el turista podrá abonar hasta $250.000 en 12 cuotas sin interés, mientras que el prestador recibirá el 100% del importe a los 35 días.

La gerenta general de Sidecreer, Gabriela Vergara, explicó que la inscripción será digital y podrá realizarse mediante el portal Mi Entre Ríos o la aplicación de la tarjeta.

Créditos de hasta $500 millones

El paquete contempla también una línea de Financiamiento Verde del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinada al sector turístico.

La propuesta ofrece una tasa fija del 21% durante el primero y segundo año. A partir del tercero, se aplicará la tasa TAMAR más dos puntos porcentuales. El plazo alcanza los 60 meses e incluye un año de gracia.

El monto máximo de financiamiento será de $500 millones, con garantía del Fondo de Garantía de Entre Ríos (FOGAER).

Subsidios para reducir el costo de la energía

Otro de los componentes del programa es un subsidio destinado principalmente a establecimientos de alojamiento y centros termales del sector privado.

El coordinador de Programas Especiales y Tarifas de la Secretaría de Energía, Germán Rojas, precisó que el beneficio será del 15% para usuarios categorizados como TG1, del 8% para T2 y del 4% para T3.

La medida comenzará a aplicarse sobre los consumos de septiembre, que serán facturados en octubre, y tendrá una vigencia de cuatro meses.

Según estimaciones oficiales, unos 650 establecimientos de alojamiento podrían acceder al beneficio, que demandará una inversión provincial cercana a los $232 millones.

Cómo realizar la inscripción

El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, informó que todos los trámites serán digitales y que los requisitos, instructivos y formularios están disponibles en la plataforma oficial de beneficios para el sector turístico.

Los prestadores deberán contar con la inscripción correspondiente ante ATER y, cuando corresponda, ante Sidecreer. El trámite puede iniciarse desde Mi Entre Ríos, tanto desde la versión web como desde dispositivos móviles.

Desde el gobierno provincial remarcaron que los prestadores deberán estar homologados en el Emturer para acceder a los distintos beneficios.