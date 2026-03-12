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Según el Indec, ¿cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en febrero?

El Indec dio a conocer el dato de inflación de febrero y con él se develó el costo de vida de una familia de cuatro integrantes: $1.397.671,83 para no se pobre.

12 de marzo 2026 · 18:42hs
Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.397.671

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.397.671,83 pesos para no ser pobre en enero, según el Indec. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer cuál fue el número de la inflación de febrero en Argentina y, con él, se formó la cifra que necesitó una familia tipo de cuatro personas. El dígito superó ampliamente el $1.000.000 para cubrir las necesidades de la canasta básica total.

LEER MÁS: Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

La cifra del Indec

“Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual”, tal como indica el Indec en su informe de datos al respecto de la canasta básica para el mes de febrero de 2026.

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Desde el Indec explicaron que la variación acumulada de la inflación en 2026 es de 5,9 por ciento.

El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

Para el organismo la familia tipo es de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

En este caso, la familia tipo necesitó en febrero de 2026 $644.088 para cubrir la canasta básica alimentaria y $753.583,83 más para llegar a la suma de la canasta básica total de $1.397.671,83.

Indec Familia pobre
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