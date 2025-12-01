Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos

El sistema de 1,15 MW con 2.520 panales y 10 inversores reduce 40% la factura, prioriza autoconsumo e inyecta excedentes. Sombra para 360 autos y ahorro energético, una solución de industria verde

El sistema de 1,15 MW con 2.520 panales y 10 inversores reduce 40% la factura, prioriza autoconsumo e inyecta excedentes. Sombra para 360 autos y ahorro energético, una solución de industria verde

La empresa Secco dio un nuevo paso hacia la sostenibilidad energética con la inauguración, en su Casa Central de Rosario , de su carport solar , una innovadora estructura diseñada para generar energía limpia a partir del sol, al tiempo que ofrece sombra y protección para vehículos.

El proyecto, que comenzó a generar energía este año, cuenta con 2.520 módulos solares . La instalación alcanza una potencia total de 1,15 MW , posicionándose como una de las más destacadas de su tipo en el país y permitiendo un ahorro del 40% en la factura de luz.

carPort_01 MD3

La obra fue diseñada y desarrollada íntegramente por el equipo de Ingeniería en Energías Renovables de Secco, en un tiempo de ejecución récord de cuatro meses. El proyecto también incluye 10 inversores de alta eficiencia. Esta tecnología de vanguardia permite maximizar la conversión de energía solar en electricidad utilizable. El excedente, en tanto, se inyecta a la red eléctrica, aportando energía limpia al sistema.

El carport fue diseñado bajo un esquema de autoconsumo, también llamado autogeneración, lo que significa que gran parte de la energía generada se destina a alimentar las operaciones internas de la Compañía, cubriendo incluso por momentos el 100% de la potencia consumida por Secco.

La estructura del carport tiene una orientación Este/Oeste y capacidad para albergar hasta 360 vehículos, lo que además contribuye a mejorar las condiciones de trabajo para colaboradores y visitas, reduciendo la exposición al sol y protegiendo los automóviles de las inclemencias del clima.

Asimismo, en los próximos meses incorporará a su carport, un sistema de almacenamiento de energía y la articulación con grupos electrógenos (Genset) para lograr un sistema híbrido más eficiente y resiliente que habilitaría a bajar las potencias contratadas.

Con este desarrollo, Secco reafirma su compromiso con la transición energética y la innovación tecnológica, posicionándose a la vanguardia del uso de energías renovables en el ámbito corporativo argentino.