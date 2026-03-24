Este martes se jugarán tres partidos correspondientes a los enfrentamientos de vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).
Copa Túnel Subfluvial: se disputan las revanchas de los octavos de final
Este martes jugarán Atlético Paraná-Independiente, Unión-Instituto y Don Bosco-UNL, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial.
24 de marzo 2026 · 14:49hs
El resto de los partidos se disputarán el miércoles.
Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial
Martes 24 de marzo, a las 16.30: Atlético Paraná (1)-Independiente de Santa Fe (1). A las 19: Unión (4)-Instituto (2) y Don Bosco (0)-UNL (4).
Miércoles 25, a las 18: Patronato (2)-La Salle (3). A las 20.30: Nacional (0)-Belgrano (1) y Colón (2)-Sportivo Urquiza (1). A las 21.30: Neuquén (1)-Gimnasia (2) y Cosmos (0)-Oro Verde (0).