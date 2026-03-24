Copa Túnel Subfluvial: se disputan las revanchas de los octavos de final

Este martes jugarán Atlético Paraná-Independiente, Unión-Instituto y Don Bosco-UNL, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Tras empatar como visitante, Atlético Paraná va por la clasificación a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Este martes se jugarán tres partidos correspondientes a los enfrentamientos de vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial , certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).

El resto de los partidos se disputarán el miércoles.

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Martes 24 de marzo, a las 16.30: Atlético Paraná (1)-Independiente de Santa Fe (1). A las 19: Unión (4)-Instituto (2) y Don Bosco (0)-UNL (4).

Miércoles 25, a las 18: Patronato (2)-La Salle (3). A las 20.30: Nacional (0)-Belgrano (1) y Colón (2)-Sportivo Urquiza (1). A las 21.30: Neuquén (1)-Gimnasia (2) y Cosmos (0)-Oro Verde (0).