Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del 20

El 56,4% de los hogares recurre a créditos para cubrir necesidades básicas y 9 de cada 10 deudores manifiestan serias dificultades para cancelar compromisos

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del día 20

Un reciente informe de la consultora Zentrix revela un marcado deterioro en la economía de los hogares, donde el 56,4% de las familias no logra cubrir sus gastos mensuales después del día 20. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de marzo, la morosidad crediticia (que según el Banco Central (BCRA) alcanzó el 10,6% en enero) se habría agravado en el último bimestre, transformando el crédito de una herramienta financiera en un mecanismo de subsistencia ante la caída del poder adquisitivo.

La urgencia del endeudamiento queda expuesta en el destino de los fondos: el 80% de las deudas contraídas se utiliza para rubros básicos. Específicamente, el 26,2% de los encuestados se endeuda para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito, un 18,9% para saldar otras deudas y el resto para servicios, alquileres y salud. Esta dinámica responde a que el 83,9% de los consultados afirma que su salario pierde la carrera frente a la inflación.

tarjetas de crédito Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del día 20

El impacto social de esta crisis se refleja en que más del 53% de la población se identifica hoy como "clase baja", una percepción que trasciende lo identitario para convertirse en una experiencia económica concreta de vulnerabilidad estructurante. Asimismo, existe un creciente escepticismo sobre las estadísticas oficiales: el 65,8% de los encuestados considera que los datos de inflación del Indec no reflejan la realidad de sus bolsillos.

Embed Lapidario este relevamiento



El 56% de los hogares está endeudado; solo el 26% llega a fin de mes y apenas otro 16% llega a fin de mes y puede ahorrar. El 56% restante llega como máximo hasta el día 20.



Para que se endeudan? Casi el 30% respondió para “gastos cotidianos”.



Los… pic.twitter.com/AyYZe4kGJ5 — Rosalía Costantino (@colocostantino) March 22, 2026

En el plano político, el informe registra un deterioro en la imagen del gobierno de Javier Milei. La gestión actual cuenta con un 53,3% de desaprobación frente a un 28,5% de aprobación. Por su parte, la imagen positiva del Presidente cayó de un 47% en enero a un 40,3% en marzo, mientras que su imagen negativa escaló hasta el 51% en el mismo período.

El estudio de Zentrix, realizado durante el mes de marzo, se basó en 1.198 casos válidos con cobertura nacional y presenta un margen de error de 2,83%. Los datos describen un ciclo de ajuste doméstico que comienza con la caída del poder adquisitivo y culmina en una incapacidad creciente para cumplir con las obligaciones financieras contraídas para sostener el consumo mínimo