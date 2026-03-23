Uno Entre Rios | Economia | Crédito

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del 20

El 56,4% de los hogares recurre a créditos para cubrir necesidades básicas y 9 de cada 10 deudores manifiestan serias dificultades para cancelar compromisos

23 de marzo 2026 · 12:33hs
Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del día 20

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del día 20

Un reciente informe de la consultora Zentrix revela un marcado deterioro en la economía de los hogares, donde el 56,4% de las familias no logra cubrir sus gastos mensuales después del día 20. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de marzo, la morosidad crediticia (que según el Banco Central (BCRA) alcanzó el 10,6% en enero) se habría agravado en el último bimestre, transformando el crédito de una herramienta financiera en un mecanismo de subsistencia ante la caída del poder adquisitivo.

Rubros básicos

La urgencia del endeudamiento queda expuesta en el destino de los fondos: el 80% de las deudas contraídas se utiliza para rubros básicos. Específicamente, el 26,2% de los encuestados se endeuda para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito, un 18,9% para saldar otras deudas y el resto para servicios, alquileres y salud. Esta dinámica responde a que el 83,9% de los consultados afirma que su salario pierde la carrera frente a la inflación.

billeteras virtuales con moras promedio de 25%

Billeteras virtuales con moras promedio de 25%

Mapa del desempleo: 22 provincias perdieron puestos de trabajo registrado desde 2023

Desempleo: 22 provincias perdieron puestos de trabajo registrado desde 2023

tarjetas de crédito
Cr&eacute;dito como supervivencia: m&aacute;s de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del d&iacute;a 20

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del día 20

El impacto social de esta crisis se refleja en que más del 53% de la población se identifica hoy como "clase baja", una percepción que trasciende lo identitario para convertirse en una experiencia económica concreta de vulnerabilidad estructurante. Asimismo, existe un creciente escepticismo sobre las estadísticas oficiales: el 65,8% de los encuestados considera que los datos de inflación del Indec no reflejan la realidad de sus bolsillos.

Embed

En el plano político, el informe registra un deterioro en la imagen del gobierno de Javier Milei. La gestión actual cuenta con un 53,3% de desaprobación frente a un 28,5% de aprobación. Por su parte, la imagen positiva del Presidente cayó de un 47% en enero a un 40,3% en marzo, mientras que su imagen negativa escaló hasta el 51% en el mismo período.

El estudio de Zentrix, realizado durante el mes de marzo, se basó en 1.198 casos válidos con cobertura nacional y presenta un margen de error de 2,83%. Los datos describen un ciclo de ajuste doméstico que comienza con la caída del poder adquisitivo y culmina en una incapacidad creciente para cumplir con las obligaciones financieras contraídas para sostener el consumo mínimo

Crédito familias ingresos Economía Banco Central
Noticias relacionadas
El precio del petróleo cae por debajo de los US$100 el barril de crudo, tras e anuncio de tregua y la posibilidad de que se reabra el estrecho de Ormuz 

Petróleo: cae el precio tras la tregua anunciada por Donald Trump

gustavo bordet en la fiesta de la apicultra brego por una agenda de economias regionales

Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

Entre el desempleo y la informalidad, la sobreoferta de choferes y repartidores de plataformas digitales provoca la baja rentabilidad por viaje o pedido 

Plataformas digitales saturadas ya no contienen el desempleo

Las ventas en supermercados de Entre Ríos crecieron 19,2% en enero.

Las ventas en supermercados de Entre Ríos crecieron 19,2% en enero

Ver comentarios

Lo último

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del 20

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del 20

Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

David Norberto Cantarino: buscan a militante y periodista desaparecido

David Norberto Cantarino: buscan a militante y periodista desaparecido

Ultimo Momento
Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del 20

Crédito como supervivencia: más de la mitad de las familias agota sus ingresos antes del 20

Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

David Norberto Cantarino: buscan a militante y periodista desaparecido

David Norberto Cantarino: buscan a militante y periodista desaparecido

Quique vivió una jornada histórica en su casa

Quique vivió una jornada histórica en su casa

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Colegiales?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Colegiales?

Policiales
Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Ovación
Quique vivió una jornada histórica en su casa

Quique vivió una jornada histórica en su casa

Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro

Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro

River derrotó a Estudiantes (RC) con goles de Montiel y Salas

River derrotó a Estudiantes (RC) con goles de Montiel y Salas

Un exentrenador de Patronato es el nuevo DT de San Lorenzo

Un exentrenador de Patronato es el nuevo DT de San Lorenzo

La provincia
Julián Stoppello: Queremos que participen todas las editoriales de la provincia

Julián Stoppello: "Queremos que participen todas las editoriales de la provincia"

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el consumo de carne cayó 13,8% y se resiente el mercado interno

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

Dejanos tu comentario