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Petróleo: cae el precio tras la tregua anunciada por Donald Trump

El precio del petróleo cae por debajo de los US$100 el barril de crudo, tras e anuncio de tregua y la posibilidad de que se reabra el estrecho de Ormuz

23 de marzo 2026 · 09:20hs
El precio del petróleo cae por debajo de los US$100 el barril de crudo

El precio del petróleo cae por debajo de los US$100 el barril de crudo, tras e anuncio de tregua y la posibilidad de que se reabra el estrecho de Ormuz 
El precio del petróleo cae por debajo de los US$100 el barril de crudo

El precio del petróleo cae por debajo de los US$100 el barril de crudo, tras e anuncio de tregua y la posibilidad de que se reabra el estrecho de Ormuz 

El precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los US$100 por barril tras haber llegado a US$114 en la noche del domingo, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció de reuniones “buenas y productivas” con el gobierno de Irán.

A poco que el mandatario publicó la novedad en su red social, los mercados reaccionaron de forma positiva y provocó la abrupta caída del Brent, que en poco tiempo descendió un 14%. De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas claves.

Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 

Estados Unidos manda marines al estrecho de Ormuz, ante inminente crisis petrolera

Mercados en alerta por la suba de las materias primas energéticas afecta a los mercados internacionales. Precios del petróleo y el gas se disparan por ataques a refinerías.

Petróleo y gas suben tras ataques a infraestructuras energéticas

Estados Unidos Donald Trump Irán Israel Tregua petroleo

La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz y eso descomprimió el precio.

Sobre el final del fin de semana, el banco de inversión Goldman Sachs elevó sus estimaciones de precio para 2026 a US$85 desde los US$77 previos.

La institución espera que las prolongadas interrupciones en los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz y el aumento de las reservas estratégicas lleven al mercado a adoptar una postura más restrictiva y reacia al riesgo.

Pero en la mañana del lunes la situación tomó otro curso y ahora se espera por los efectos de las decisiones comunicadas.

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