Renault despide a 300 trabajadores de su planta de Córdoba

Trabajadores de Renault denuncian que reemplazarán a operarios con antigüedad por contratados. La firma aseguran las cesantías fueron acordadas

17 de octubre 2025 · 15:49hs
Debido a la escasa demanda causada por el ingreso de vehículos importados, los cuales experimentan un crecimiento en las ventas por sus precios bajos, la industria automotriz atraviesa una crisis lo que impacta en la masa trabajadora. La planta Renault de Córdoba despide a 300 personas.

Desde hace casi una semana, trabajadores comenzaron a recibir llamados por parte de las autoridades para decirles que no iban a continuar con sus labores. Sin embargo, denunciaron que las autoridades ejecutan las cesantías de manera encubierta. Los responsables del establecimiento desacreditan esa versión y, si bien confirman que fueron 300 empleados los echados, mencionaron que se fueron "con acuerdos" al estilo de un retiro voluntario.

El argumento brindado por los responsables es la decisión de finalizar la producción de la Nissan Frontier, que arrastra también a la Renault Alaskan. Además, añadieron como causa un reordenamiento de producción que va a achicar el abanico de productos fabricados en Santa Isabel para concentrarse en algunos segmentos puntuales puesto que la producción se centrará en un utilitario pequeño

Los operarios dijeron que los despidos se dieron en distintos sectores de la planta operativa, no necesariamente vinculada a los proyectos que se dan de baja y que la empresa aprovecha eso como excusa para hacer una depuración. En ese marco, buscaron cambiar empleados de larga trayectoria, antigüedad y carrera dentro de la empresa por contratados con bajos salarios.

Los trabajadores remarcaron a Data Gremial que “con uno de nosotros pagan hasta tres contratados”, al tiempo que indicaron que Renault tiene en mente "hacer un colador para que quede solo la gente que ellos quieren, de forma que bajan el costo humano". "Seleccionan en base a gente que denuncia irregularidades o gente propensa a reclamos", se quejaron los despedidos.

Representantes sindicales

Asimismo, los obreros denuncian que los despidos se dan basados en un análisis de riesgo de conflictividad y apuntan al gremio por una supuesta complicidad en la elaboración de las listas de despedidos. También, recordaron que existe un recurso amparo presentado en la Justicia hace un tiempo en el cual objetan el despido de empleados de planta, aunque la empresa lo desconoce.

En ese marco, sostuvieron que para evitar que las empresas tomen la estrategia de la depuración de empleados “viejos” por contratados “nuevos”, pidieron que la prioridad a la hora de mantener la fuente laboral sea de los empleados de planta, que así no podrían ser reemplazados masivamente por personas vinculadas a la fábrica con contratos basura.

