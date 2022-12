Reclutadores: una conexión para generar nuevos empleos

Para An, el sector de la tecnología se percibe más complejo en los últimos años y que este es un problema que se percibe tanto en Argentina, como en el exterior. "No es más fácil, porque todavía no hay gente suficiente que cubra con las necesidades del mercado", explicó la licenciada. Si bien admitió que existe una gran cantidad de despidos en el sector de tecnologías de la información, como las más recientes en empresas como Meta, HP y similares, "no podría considerarlo como una crisis, es algo muy pasajero y está vinculado a la cotización en la bolsa de valores. Tarde o temprano volverán a contratar", consideró.