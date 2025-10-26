Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

El ministro del Interior, Guillermo Francos, realizó una conferencia de prensa para anunciar los primeros resultados y destacar la rapidez del proceso.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó una conferencia de prensa para anunciar los primeros resultados oficiales de las elecciones nacionales. Con el 90,05% de las mesas escrutadas , Francos calificó la jornada como “ejemplar” y agradeció a todos los sectores que participaron en la organización y fiscalización del proceso electoral.

“Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional”, afirmó Francos al iniciar su discurso, y expresó su reconocimiento “a toda la ciudadanía que hoy volvió a expresarse con responsabilidad en estas elecciones democráticas”.

Elecciones 2025: más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

El funcionario destacó especialmente el trabajo de la Justicia Nacional Electoral, los delegados judiciales, el Comando General Electoral, el Correo Argentino y el personal de la Dirección Nacional Electoral. También extendió su agradecimiento a los fiscales de las alianzas y agrupaciones políticas, así como a las autoridades de mesa, a quienes consideró “fundamentales para garantizar el desarrollo ordenado y eficiente de los comicios”.

“Su compromiso, dedicación y paciencia han contribuido a cuidar la democracia en cada una de las 109.046 mesas de votación que funcionaron hoy en todo el país”, señaló.

Francos puso de relieve el estreno de la boleta única papel, mecanismo utilizado por primera vez en una elección nacional, al que calificó como un avance histórico en materia de transparencia.

“Gracias a la boleta única papel, hoy podemos afirmar que celebramos una elección con niveles de transparencia sin precedentes. Todas las alianzas y agrupaciones políticas pudieron competir en igualdad de condiciones, y cada ciudadano pudo encontrar sus preferencias sin demoras ni dificultades”, sostuvo.

El ministro explicó que el recuento provisorio tiene por objetivo “brindar información temprana y accesible” a la ciudadanía. Según los datos oficiales, hasta el momento del anuncio se habían procesado el 90,88% de los telegramas recibidos desde los distintos puntos del país.

Finalmente, Francos informó que los resultados provisorios ya se encuentran disponibles en la web y la aplicación oficial de la Dirección Nacional Electoral, con los datos correspondientes a las categorías de diputados y senadores nacionales de todos los distritos.

“Es impresionante el trabajo de coordinación entre la Justicia Electoral, el Ministerio del Interior, el Correo Argentino y los equipos técnicos. Gracias a ese esfuerzo, hoy podemos ofrecer resultados confiables en tiempo récord”, concluyó.