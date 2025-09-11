Las ventas minoristas pyme cayeron 2,2% mensual en agosto y retrocedieron por quinto mes consecutivo, según informe de CAME. Los rubros más golpeados

En agosto, las ventas minoristas de las pymes registraron una nueva caída, la quinta en forma consecutiva. Descendieron 2,6% interanual a precios constantes y 2,2% frente a julio , sin estacionalidad. Los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran una serie ininterrumpida de bajas desde abril en la medición mensual. Y en lo que va de 2025, excepto marzo (cuando apenas rebotaron 0,1%), todos los meses fueron en retroceso.

Aun así, en lo que va de 2025 acumulan un crecimiento del 6,2% interanual, lo que muestra un inevitable rebote respecto al mismo período del año pasado, cuando el consumo había tocado fondo en medio de la recesión de comienzos de 2024.

En cuanto a la situación general de los comercios, el relevamiento de CAME mostró que el 55% sostuvo que su economía se mantuvo estable en relación con 2024, mientras que el 35% afirmó que empeoró, cinco puntos porcentuales más que en la medición previa. De cara al próximo año, el 49% confía en una mejora, aunque también creció el porcentaje de encuestados que proyecta un deterioro, que se ubicó en el 9%.

Jugueterías esperan buenas ventas por Reyes.jpg Jugueterías esperan buenas ventas por Reyes

Las fechas comerciales, como el Día del Niño, dieron algo de aire, aunque con resultados dispares entre sectores y no lograron evitar el retroceso de las ventas. Predominaron las ventas presenciales por sobre las digitales, en un contexto donde las promociones y los planes de pago fueron claves para contener parcialmente la caída del consumo.

La incertidumbre macroeconómica, la presión tributaria y las dificultades de financiamiento limitaron las decisiones de inversión, stock y precios, lo que derivó en un consumo contenido y estrategias defensivas por parte de la mayoría de los comercios, plantea el reporte de la entidad que agrupa a pymes de todo el país.

El deterioro en las ventas minoristas en pymes, sector por sector

Por sectores, el único rubro con desempeño positivo en la comparación interanual fue Farmacia (0,2%). El resto mostró bajas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%), Perfumería (-8,9%), Textil e indumentaria (-4,8%), Ferretería, materiales eléctricos y construcción (-1,9%), Alimentos y bebidas (-0,9%) y Calzado y marroquinería (-0,8%).

Incluso en la comparación intermensual sin estacionalidad hubo tres rubros con caídas que superaron el 4%. Se trata de Textil e indumentaria (4,3%); Perfumería (4,1%); y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (4,1%).

En agosto, según CAME, "las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones". Lo cierto es que la secuencia de caídas acumulada este año coinciden con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los últimos meses en el marco del tope a las paritarias impuesto por el Gobierno.

La entidad destacó que el mes pasado hubo una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago.