Por el salto del dólar, los precios de los autos 0km subieron esta semana

A pesar de la alta volatilidad del dólar, algunas automotrices decidieron aplicar subas más contenidas de lo que anticipaban los analistas

A pesar de la alta volatilidad del dólar, algunas automotrices decidieron aplicar subas más contenidas de lo que anticipaban los analistas

El arranque de octubre encontró al dólar superando los 1.450 pesos, generando un clima de expectativa en el sector automotor. La moneda norteamericana vuelve a marcar un desafío para las terminales, que deben definir su política de precios para los autos 0Km y mantenerla estable durante todo el mes. En este marco, pese a esta volatilidad cambiaria, algunas automotrices decidieron aplicar subas más contenidas que las que anticipaban los analistas: durante septiembre, el dólar comenzó en $1.360, escaló casi un 12%, retrocedió y cerró en $1.400, un comportamiento que las empresas tomaron como referencia al fijar sus listas.

Las ventas de los últimos tres meses mantienen un nivel alto , superior a las 54.000 unidades en total, pero hubo una tendencia descendente que mostró una baja del promedio diario de patentamientos de un 4,7% de julio a agosto y de un 6% de agosto a septiembre.

Los números de septiembre muestran por segunda vez xonsecutiva una retracción en la demanda de los autos más económicos en relación al mes anterior, lo que indica que el precio influye directamente en el mercado en este momento particular del año.

Porcentajes de aumentos

A diferencia de un comportamiento histórico de anunciar sus precios varios días después de empezado el mes, una vez que todos tenían definida su política comercial, Stellantis fue en octubre la primera automotriz en dar a conocer sus precios. En promedio entre Fiat, Peugeot y Citroën, las tres marcas generalistas que venden sus productos en pesos, el aumento decidido por la compañía fue del 2,8%, aunque con diferentes índices para cada marca.

En Fiat se aplicó un aumento promedio del 2,3%, manteniendo el precio sin alteraciones para el Fiat Argo y Fiorino, aplicando un 1% a la pick-up Titano, y entre un 2 y un 3,9% según las versiones en los modelos Cronos, Pulse, Fastback, Strada y Toro.

venta autos concesionarias

Peugeot tiene un incremento promedio del 2,6%, con aumentos de entre el 1,7% y 2% para la línea 208, entre un 2,6% y un 2,9% para Peugeot 2008, un 2% para Boxer y Expert, y un 8% para el furgón nacional Partner.

En cambio, en Citroën se decidió aumentar por encima de las otras dos marcas para promediar un 3,8%, aplicando entre un 3% y un 3,6% para los modelos C3, C3 Aircross y Basalt, un 2% para los furgones Jumper, pero un 8% a Berlingo y 8,5% al Jumpy HDI 120.

La otra automotriz que anunció sus precios de octubre en el primer día hábil del mes fue Toyota, que aplicó un aumento promedio del 5,2% entre todo su portafolios de modelos.

Las pick-up Toyota Hilux aumentaron todas un 4%, el Toyota Corolla y el SUV SW4 nacional un 5%, y los Toyota Yaris y Corolla Cross tuvieron una suba del 6%.

Ford y Chevrolet también definieron precios

Otras dos fábricas ya definieron sus precios aunque todavía no los dieron a conocer públicamente y lo harán durante este miércoles.

Ford decidió aumentar en promedio un 3,4%, con modelos que alcanzan el 5% pero otros que se quedan en 1,6%. La pick-up Maverick sube un 1,3%; Ford Everest un 2,3%; Bronco Sport un 3,5% y tanto el SUV Territory como la línea Ranger nacional un 5%. En el furgón Transit, el aumento promedio es del 3,3%.

Finalmente, General Motors también informó los lineamientos generales de su política comercial para octubre, aunque sin dar mayores detalles de modelos al momento de publicarse esta nota. Fue una de las terminales que más aumentó sus autos para octubre, algo esperable tras dos meses de menores incrementos que sus competidores, aplicando un incremento promedio del 6,1%.

Planes de ahorro.jpg

Mercedes-Benz sigue sin aumentos

Sobre la tarde de este miércoles, Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, informó que en octubre nuevamente mantendrán sin alteraciones los precios de su producto de fabricación Nacional, el furgón Sprinter, en todas sus versiones.

Esta política de la compañía que dirige Daniel Herrero, es la que adoptaron en junio pasado, cuando asumieron el control total de comercialización y producción industrial de la marca alemana en Argentina. Desde entonces, la decisión de mantener los precios de todos los productos sin aumentos “forma parte de una visión de largo plazo, orientada a fortalecer el vínculo con los clientes y la sustentabilidad del negocio”, dijeron en la empresa a través de un comunicado de prensa.