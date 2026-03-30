Peugeot y Citroën paralizan otras dos semanas la planta de El Palomar

Por la caída de la demanda, Stellantis paralizará por completo por otras dos semanas su planta de El Palomar que produce para Peugeot y Citroën

Por la caída de la demanda, Stellantis paralizará por completo por otras dos semanas su planta de El Palomar que produce para Peugeot y Citroën

Por la caída de la demanda, Stellantis paralizará por completo por otras dos semanas su planta de El Palomar que produce para Peugeot y Citroën

Stellantis, fabricante de Peugeot y Citroën, volverá a paralizar en abril y por dos semanas su planta de El Palomar. Así lo terminaron de negociar en la noche de este miércoles con la UOM. Los operarios cobrarán el 75% de su salario bruto. Preocupación por la caída de la demanda interna y de las exportaciones a Brasil.

Después de varias paradas en los últimos meses, el grupo Stellantis volverá a detener la producción de la planta de El Palomar , donde se fabrican modelos de Peugeot. La decisión se terminó de negociar en la noche de este miércoles con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de 3 de Febrero, el gremio que nuclea a los empleados y que comanda Pablo Molina.

Planta Peugeot El Palomar Trabajadores 2

Según le explicaron a InfoGremiales, los operarios trabajarán las dos primeras semanas del mes y estarán suspendidos las últimas dos. En ese lapso de tiempo cobrarán el 75% del salario bruto. «Hasta ahora veníamos cobrando el 70 y ahora vamos a cobrar el 75», sostuvieron.

La determinación es por el mes de abril y queda abierta a volver a revisarse de acuerdo a los números de la actividad. «Venimos negociando mes a mes. Por ahora no hay ninguna otra cuestión», remarcaron desde la UOM y negaron que se haya acordado la apertura de un plan de retiros voluntarios para reducir la plantilla de personal.

Durante marzo la terminal bonaerense también detuvo de manera temporal la fabricación de vehículos, acumulando tres interrupciones de actividad en apenas cuatro meses. Ahora serán 4 en 5 meses, había adelantado Infogremiales.

Desde la automotriz dejaron trascender que la planta de El Palomar de Stellantis Argentina inició una etapa de «reacomodamiento gradual» del volumen productivo para adecuarlo a la dinámica real actual del mercado argentino y, sobre todo, brasileño.

Para descartar rumores, desde la empresa aseguran que este reajuste contempla la continuidad de la actividad industrial de la planta que hoy fabrica los Peugeot 208 y 2008, vehículos que tienen una excelente performance de ventas en nuestro país.

Planta Peugeot El Palomar Trabajadores 1

Según datos del sector, los patentamientos de la marca Peugeot sufrieron una caída del 31,7% en el primer bimestre del año en comparación con 2025. Esta situación se agrava por el desempeño de las exportaciones a Brasil, el principal destino externo, que también muestra signos de fatiga.

El cimbronazo de Stellantis se inscribe en un contexto de retracción del mercado automotor, caída de exportaciones y cambios en la demanda. Antes de esta decisión drástica, la firma se vio obligada a bajar la producción de 400 vehículos diarios a 300 con la reducción de 1 hora y media por jornada para su personal.

En 3 de Febrero Stellantis produce para Peogeot y Citroen. Es una planta que ocupa unos 3 mil trabajadores y que se encarga de producir para el mercado doméstico y para proveer la demada externa, fundamentalmente a Brasil. Se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, así como el Citroën Berlingo.