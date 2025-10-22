Nicolás Pino cruzó a la secretaria de Agricultura de EE.UU: "Hace más de 20 años que no hay aftosa"

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, contestó a funcionaria de Estados Unidos quien afirmó que la carne argentina tiene aftosa

El presidente de la Sociedad Rural Argentina ( SRA ), Nicolás Pino , cuestionó declaraciones recientes de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins , que advirtieron sobre eventuales restricciones a la compra de carne argentina por la presencia de fiebre aftosa . Durante una entrevista radial, el dirigente calificó a las manifestaciones de la funcionaria estadounidense como equivocadas y defendió el sistema sanitario nacional señalando: “Hace más de 20 años, por suerte, que no tenemos problemas con esta enfermedad” .

Nicolás Pino sostuvo en Radio Mitre que la funcionaria se mostró “mal informada” sobre la realidad sanitaria. “Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en Argentina con al sur del río Colorado, al norte, libre, aftosa, con vacunación, sin vacunación, bueno, eso puede llegar a confundir un poco" , explicó.

De acuerdo con el titular de la SRA, los controles en el país se mantienen en alto nivel y las prácticas de vacunación preventiva consolidaron la erradicación de la enfermedad. Destacó que la vigilancia responde a experiencias pasadas y demuestra el compromiso local para evitar episodios adversos. “No tenemos ningún problema con esta enfermedad, que tanto daño hace a la ganadería”, enfatizó.

En el intercambio, Nicolás Pino optó por interpretar la declaración oficial de la secretaria estadounidense como un equívoco y no como una decisión política deliberada. “Vamos a creer que fue un error, que fue un error”, insistió el dirigente. Remarcó que la intención comercial expresada por los funcionarios de Estados Unidos podría beneficiar al sector exportador local y calificó como una “muy buena noticia” la posibilidad de aumentar el volumen de exportaciones de carne hacia ese mercado.

El presidente de la SRA también recordó que Argentina exporta actualmente unas 20 mil toneladas de carne a Estados Unidos. Este volumen incluye cortes de alto valor y responde a las condiciones impuestas por los protocolos sanitarios internacionales vigentes. “Si tuviera aftosa, no podríamos vender esa cantidad de carne”, señaló.