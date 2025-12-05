Uno Entre Rios | Economia | multinacional

Multinacional que produce Oreo y Milka suspendió a sus 2.300 trabajadores hasta enero

La multinacional Mondelez-Pacheco suspendió temporalmente la producción de sus plantas, afectando a más de 2.300 trabajadores debido a la caída del consumo.

5 de diciembre 2025
La multinacional Mondelez-Pacheco suspendió temporalmente la producción de sus plantas, afectando a más de 2.300 trabajadores debido a la caída del consumo.
La multinacional Mondelez-Pacheco suspendió temporalmente la producción de sus plantas, afectando a más de 2.300 trabajadores debido a la caída del consumo.

La planta de Mondelez-Pacheco, la multinacional fabricante de marcas reconocidas como Oreo y Milka, suspendió temporalmente su producción, afectando a más de 2.300 empleados que recibieron licencias por tiempo indeterminado. La firma está ubicada en General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. La medida generó preocupación en la industria alimentaria argentina, sumándose a otros cierres y despidos recientes en el sector.

Según la empresa, la suspensión responde a una planificación operativa necesaria para mantener la sustentabilidad a largo plazo, mientras que fuentes del sector señalan que se trata de una reacción directa a la caída del consumo y al sobrestock acumulado de productos. La compañía informó que se realizarán tareas de mantenimiento planificado durante este período, en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna.

El delegado Jorge Penayo explicó en un programa radial bonaerense (Led FM) que la producción venía en descenso durante el año y que, pese a la incorporación de nuevos productos, la empresa no logró revertir la caída. Los trabajadores destacaron que la última licencia general por causas externas se había dado en 2001, y que esta vez la paralización se relaciona directamente con la contracción de la demanda de la clase media, principal consumidora de los productos de la planta.

Caída del consumo

La suspensión se produce en un contexto de caída generalizada del consumo masivo en Argentina, con menor rotación de alimentos procesados en supermercados y mayoristas. A pesar de la licencia, los contratos de los empleados no sufrieron modificaciones inmediatas, y no se anunciaron despidos ni recortes salariales, aunque la incertidumbre sobre la duración de la medida incrementó la preocupación sindical.

Gremios y delegados iniciaron consultas internas para definir posturas y coordinar con la empresa, mientras autoridades locales monitorean la situación. El futuro de la planta dependerá de la recuperación de las condiciones de mercado y la demanda, y por ahora, la reanudación de la producción está programada para el 4 de enero, aunque permanece sujeta a la evolución del consumo y la operación industrial.

