Los monotributistas y la modificación de Topes de Facturación

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARA MONOTRIBUTISTAS (@marayanoestassolo)

Modificaciones

Aumento de topes de facturación

Exención componente integrado y excluidos

Reincorporación al monotributo de aquellos que hayan renunciado o fueron excluidos sin esperar los tres años

Régimen simple: tratamiento impositivo.

"Este proyecto de ley se impulsa para hablar sobre topes. Hoy los topes quedaron desfasados por la inflación", indicó y agregó que en la actualidad el monotributista se recategoriza y sube algunas categorías pero no porque tenga mejores condiciones en su labor, sino porque desarrolla su actividad en un contexto inflacionario: "La ley actual lo perjudica muchísimo y si se aprobase esta ley, vendría a protegerlo". En ese sentido, con la aprobación de la nueva ley, se considerarían las cifras del Salario Mínimo Vital y Móvil para cada categoría y no el índice de movilidad previsional como en la actualidad que, según la presidenta de M.A.R.A es muy "engorroso".

En ese marco, Villafañe sostiene que esta medida podría ser solo un "parche" porque si el Estado Nacional quisiera sincerar la situación debería hacer una reforma integral del monotributo: "Calculo que para febrero tendremos visto y analizado el panorama en el Congreso. Ahí deberíamos hablar con el presidente de la Nación". Y también insistió en que no es el momento para entablar un diálogo con el jefe de Estado porque consideran que es mucho más urgente tratar el DNU y la llamada "Ley Omnibus": "No vamos a pedir subsidios ni ayuda económica solo que no nos perjudiquen". Finalmente consideró con optimismo la posibilidad del dialogo directo con los legisladores y desde no pierde las esperanzas.