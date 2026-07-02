Estaciones de servicio registran un crecimiento sostenido de las billeteras virtuales como medio de pago, mientras tienen mayores costos y límites financieros.

Las billeteras virtuales desplazan a las tarjetas en las estaciones de servicio.

Las billeteras virtuales comenzaron a ganar terreno como principal medio de pago en las estaciones de servicio y desplazan, de manera sostenida, a las tarjetas de débito y crédito. El fenómeno no se refleja en una caída de las ventas de combustibles, sino en un cambio en los hábitos de consumo que, según advierten desde el sector, expone las dificultades financieras de muchos usuarios.

La tendencia fue detectada en un relevamiento realizado por la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Santiago del Estero (CEPASE), que analizó la evolución de los medios de pago durante los últimos dos meses.

"Lo que estamos viendo es que mucha gente dejó de usar la tarjeta de crédito o débito y empezó a operar con billeteras virtuales", explicó el presidente de la entidad, Pedro Llorvandi, en declaraciones al sitio especializado Surtidores.

Volumen de ventas

El dirigente señaló que el cambio aún no impactó de manera significativa en el volumen de ventas. Por el contrario, sostuvo que la comercialización se mantiene en línea con los registros oficiales, que muestran una estabilización del mercado tras varios meses de retracción.

El comportamiento resulta especialmente significativo porque el combustible continúa siendo uno de los consumos que gran parte de los usuarios procura sostener aun en un contexto económico complejo. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparecen señales de un mayor nivel de restricciones financieras.

Desde la mirada de los empresarios del sector, el crecimiento de las billeteras virtuales no responde únicamente a una cuestión de comodidad o innovación tecnológica. Consideran que, en muchos casos, los consumidores recurren a esta modalidad porque ya agotaron el límite de sus tarjetas o enfrentan dificultades para acceder a nuevas líneas de crédito.

"El estudio que realizamos entre los colegas coincide con que mucha gente tiene las tarjetas saturadas y busca otras herramientas para seguir consumiendo", resumió Llorvandi.

Mayor costo para las estaciones

El avance de las plataformas digitales también genera un impacto económico sobre las estaciones de servicio. Lejos de representar una ventaja para los expendedores, las billeteras virtuales implican mayores costos por comisiones.

"A nosotros nos resulta más caro recibir pagos con billeteras virtuales que con tarjetas. Siempre preferimos primero débito, después crédito y por último billeteras porque son las que más comisiones aplican", explicó el titular de CEPASE.

El panorama en Entre Ríos

En Entre Ríos, el escenario presenta características similares. Si bien las ventas de combustibles líquidos y GNC todavía no recuperan un ritmo más dinámico, la situación no derivó, por ahora, en cierres de estaciones de servicio ni en una reducción del empleo.

La presidenta de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER), Adriana Sors, indicó que el mercado continúa atravesando un período de recuperación lenta, aunque la estructura comercial permanece estable.

"La cantidad de estaciones de servicio se mantiene, aunque ha habido algunos cambios en cuanto a banderas se refiere", señaló.

Además, descartó un impacto significativo sobre el empleo del sector. "Tampoco se detectan despidos de personal más allá de lo que es normal dentro de los movimientos de la fuerza laboral", concluyó.