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ARCA: la recaudación de junio cayó 7,4%

La recaudación de junio alcanzó $20.017.104 millones, con variación interanual de 23,7%. La caída se debe a menores ingresos de comercio exterior, según ARCA

2 de julio 2026 · 09:56hs
La recaudación de junio alcanzó $20.017.104 millones

La recaudación de junio alcanzó $20.017.104 millones, con variación interanual de 23,7%. La caída se debe a menores ingresos de comercio exterior, según ARCA
La recaudación de junio alcanzó $20.017.104 millones

La recaudación de junio alcanzó $20.017.104 millones, con variación interanual de 23,7%. La caída se debe a menores ingresos de comercio exterior, según ARCA

La recaudación tributaria de junio totalizó los $20 billones y con ello descendió un 7,2% de acuerdo con los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La tendencia decreciente de nueve bajas se retoma desde el pico de mayo cuando había subido 1,7% debido al ingreso de Ganancias de las empresas.

"Los recursos tributarios de junio alcanzaron $ 20.017.104 millones, con una variación interanual de 23,7%. La recaudación está afectada negativamente por los menores ingresos vinculados al Comercio Exterior", señaló ARCA.

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El organismo indicó que eso obedeció principalmente a "menores derechos de exportación ya que en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación".

"Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz (Decreto 877/2025), en relación a las vigentes en junio 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo 2026 a 5,5% en junio 2026 (Decreto 423/2026). La desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron en el año anterior", explicó el organismo.

En ese sentido, recordó que "incidió negativamente el vencimiento especial dispuesto para la presentación y pago del saldo de declaración jurada de personas humanas por Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025 hacia julio 2026".

Detalles de la recaudación

  • El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 6.54 billones y tuvo una variación interanual de 28,2% nominal
  • El IVA Impositivo aumentó 28,1%,
  • IVA Aduanero tuvo una variación de 26,6%.
  • Todo contra una inflación estimada en 33,4% para el año.

Si bien la explicación oficial menciona que hubo un incremento de planes de pago y la utilización de saldos a favor, no se hace mención a la baja de la actividad económica en sectores como la industria y el comercio, que tienen un impacto determinante en los ingresos de ese tributo.

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Ganancias

En el Impuesto a las Ganancias los ingresos sumaron solo $3,2 billones, lo que implica una mejora nominal respecto del año pasado de 11,3%.

ARCA explicó que afectó negativamente la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas hacia el mes de julio 2026. En el año anterior el vencimiento correspondiente al período fiscal 2024 había operado en junio. También influyó a la baja el mayor cómputo en junio 2026 de saldos a favor de los contribuyentes generados en el ejercicio 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.

Por otro lado, el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios registró entradas por $1,4 billones, con una mejora del 33,2% , lo que indica un rendimiento casi igual a la inflación del período anual.

En tanto, la Seguridad Social aportó $5,58 billones con un incremento nominal del 29,6%. La merma se relaciona con la caída de los salarios nominales ante la inflación y la merma del empleo registrado. Ni el denominado RIFL para permitir la contratación de personal con cargas reducidas; ni el PER, para regularizar personal, vigentes en el mes, tuvieron efecto.

Por otro lado, los derechos de exportación se desplomaron en términos nominales el 27% con ingresos por $881.128 millones, mientras que los aranceles de importación subieron nominalmente 13,8% hasta los $545.789 millones. En el primero de los casos la baja tiene que ver con la reducción de las alícuotas al campo. En el segundo caso, se vincula a la caída de las compras del exterior en un marco en el que la industria está en contracción.

Cuánto cayeron los impuestos en términos reales

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en junio de 2026 se habría registrado una caída real interanual del 7,4% de la recaudación tributaria nacional total.

Bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9% en junio, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 45,9% real interanual, habiendo incidido de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario. Le habría seguido impuestos internos con -19,7% y Ganancias con -16,7%, donde incidió de manera negativa la prórroga de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas físicas hacia julio de 2026. En el año anterior este vencimiento había operado en junio, publica Ámbito.

Los tributos que habrían tenido un incremento de recaudación serían el impuesto a los combustibles con una suba del 27,6% y Bienes Personales con 9,5%.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 4,0% en términos reales respecto a junio de 2025.

El segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 2,9% real interanual. Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal.

ARCA recaudación junio
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