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Tenaris del Grupo Techint despide a 150 trabajadores

La medida alcanza a 150 trabajadores, 43% de la dotación actual del Tenaris. Techint perdió la última licitación como proveedor de Vaca Muerta y Gasoducto NK

30 de junio 2026 · 09:47hs
La medida alcanza a 150 trabajadores

La medida alcanza a 150 trabajadores, 43% de la dotación actual del Tenaris. Techint perdió la última licitación como proveedor de Vaca Muerta y Gasoducto NK
La medida alcanza a 150 trabajadores

La medida alcanza a 150 trabajadores, 43% de la dotación actual del Tenaris. Techint perdió la última licitación como proveedor de Vaca Muerta y Gasoducto NK
La medida alcanza a 150 trabajadores

La medida alcanza a 150 trabajadores, 43% de la dotación actual del Tenaris. Techint perdió la última licitación como proveedor de Vaca Muerta y Gasoducto NK

Tenaris del Grupo Techint despidió a 150 trabajadores en Valentín Alsina. La planta estaba dedicada a fabricar los caños para el gasoducto Néstor Kirchner y Vaca Muerta.

La decisión generó una inmediata reacción de los operarios, que resolvieron poner en marcha un plan de lucha con el objetivo de revertir las desvinculaciones y defender los puestos de trabajo. "Lo que toca es lo que viene sufriendo una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en este país a partir de las políticas de este gobierno nefasto", señaló José Villa, integrante de la Comisión Interna de la UOM en la fábrica Tenaris SIAT de Valentín Alsina, Lanús.

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Según confirmaron representantes gremiales, la medida alcanzará a unos 150 trabajadores, lo que representa cerca del 43% de la dotación actual del establecimiento.

Las desvinculaciones comenzarán a efectivizarse esta semana, luego de varios meses en los que la planta operó bajo un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante la falta de nuevos proyectos que permitieran sostener el nivel de actividad.

Actualmente, la planta cuenta con alrededor de 350 operarios, muy por debajo de los niveles registrados en 2023, cuando llegó a operar en tres turnos para abastecer la demanda del entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, hoy denominado Gasoducto Perito Moreno. La empresa no realizó comentarios públicos sobre la decisión.

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La reducción de personal se produce meses después de que Tenaris quedara fuera de la licitación para proveer los tubos del gasoducto asociado al proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por Southern Energy, iniciativa que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

El contrato finalmente fue adjudicado a la firma india Welspun, en una decisión que representó un revés para el grupo que conduce Paolo Rocca, históricamente proveedor de este tipo de infraestructura para la industria energética local.

Durante el proceso licitatorio, la compañía había advertido que la adjudicación de ese proyecto permitiría mantener durante unos nueve meses la actividad normal de la planta de Valentín Alsina. La decisión derivó además en un fuerte intercambio público entre el presidente Javier Milei y Rocca. El mandatario cuestionó los costos de producción de la empresa, mientras que el titular del Grupo Techint defendió la competitividad de la industria local frente a la competencia internacional.

Menor actividad pese al boom energético

La planta de SIAT Valentín Alsina comenzó a reducir su nivel de actividad una vez finalizadas las principales obras asociadas a Vaca Muerta y, desde entonces, quedó a la espera de nuevos contratos que permitieran sostener el ritmo de producción.

Desde abril, el establecimiento opera bajo un esquema de suspensiones acordado con la UOM debido a la falta de proyectos de gran escala. El gremio reclamó que ese régimen se extienda hasta fin de año para evitar las desvinculaciones y preservar los puestos de trabajo.

La expectativa de los trabajadores está puesta en la apertura de nuevas licitaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura energética prevista para los próximos meses. Según sostienen desde la representación sindical, esos proyectos podrían permitir recuperar parte de la actividad perdida.

La situación genera una paradoja: mientras Vaca Muerta registra niveles récord de perforación y continúa avanzando con proyectos para incrementar las exportaciones de gas, la planta bonaerense de Tenaris atraviesa un proceso de ajuste y reducción de personal.

Tenaris Techint trabajadores Despidos
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