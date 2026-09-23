Marina Aristimuño y Luis Barrios publicaron una carta abierta en la que recordaron a su hijo de tres años y reclamaron que la causa por homicidio culposo sea elevada a juicio oral

A dos años de la muerte de Facundo Barrios, sus padres exigen el avance de la causa judicial

Se cumplen mañana dos años del fallecimiento de Facundo Barrios, el niño de tres años que perdió la vida tras someterse a una intervención de amígdalas y adenoides en Bovril. Sus padres difundieron una conmovedora carta en la que renovaron su reclamo de justicia y criticaron la demora procesal para llevar el caso a juicio, ya que aún esta pendiente la audiencia de elevación de la causa a debate oral y público.

En el escrito difundido por Marina Aristimuño y Luis Barrios, los padres rememoraron el dolor acumulado tras 730 días de incertidumbre. "Se cumplen 2 años, 730 días sin vos y sin respuestas. Dos años desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre", expresaron.

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Los papás del pequeño enfatizaron que su pedido busca esclarecer lo sucedido y desestimaron intenciones de venganza. "Queremos que quien resulte responsable por su muerte responda ante la Justicia y, si corresponde, vaya a prisión. No pedimos venganza. Pedimos verdad, respuestas y que se haga lo que corresponda", manifestaron.

En la carta, dedicada también a la memoria del niño (quien tendría hoy 5 años y 5 meses), remarcaron el vacío cotidiano y la necesidad de ser escuchados en su condición de víctimas.

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Cronología del hecho y la causa médica

El 19 de septiembre de 2024, Facundo ingresó al quirófano de la Clínica del Sol de Bovril para una cirugía de amígdalas y adenoides practicada por el otorrinolaringólogo Guillermo Riolo. Durante la práctica médica se generó una grave hemorragia que obligó a un traslado de urgencia hacia Paraná, donde se terminó confirmando su deceso el 25 de septiembre.

Posteriormente, los estudios forenses incorporados a la investigación precisaron el origen del fallecimiento: la autopsia determinó una "descompensación cardiorrespiratoria aguda". El informe indicó que el cuadro se produjo "posiblemente debido a un shock hipovolémico".

La situación judicial y el pedido al fiscal

En el plano legal, la investigación se encuentra bajo la instrucción del fiscal Facundo Barbosa. En el marco de este proceso, el médico Guillermo Riolo está imputado por homicidio culposo, figura que implica una investigación abierta para determinar responsabilidades penales sin significar aún una condena.

El principal cuestionamiento de la familia radica en la falta de fijación de fecha para el debate oral. "Ya pasaron 4 meses desde que se realizó el pedido formal de elevación a juicio, y la causa todavía no ha llegado a esa instancia. Solo pedimos que avance y podamos conocer la verdad", sostuvieron.

A su vez, dirigieron un mensaje directo al fiscal de la causa: "Señor Fiscal Facundo Barbosa, le pedimos respetuosamente que la causa avance. Cuatro meses de espera, después de un pedido formal, son muy difíciles de llevar para una familia que hace dos años perdió a su hijo".