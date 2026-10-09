﻿La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años.

Según un informe al que accedió UNO, la cotización promedio mensual del euro en el mercado libre de Paraná pasó de 5,22 pesos en enero de 2011 a 1.757,40 pesos en agosto de 2026 , según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos.

En el mismo lapso, el promedio mensual de compra aumentó de 5,09 pesos a 1.675,50 pesos. Los registros, construidos a partir de los tipos de cambio informados por distintos bancos de la ciudad, permiten reconstruir más de quince años de evolución cambiaria y observar etapas de relativa estabilidad, aceleraciones pronunciadas y variaciones mensuales que reflejan la creciente volatilidad nominal de la economía argentina.

Cómo cambió el precio del euro en Paraná: los números que explican su evolución

El recorrido comenzó en 2011 con valores relativamente acotados y aumentos moderados. En enero de ese año, el euro cotizaba a un promedio de 5,22 pesos para la venta y 5,09 pesos para la compra. Durante los primeros meses se observaron incrementos sucesivos, con una variación mensual del 6,32% en la venta en febrero y del 3,68% en abril. Sin embargo, hacia el cierre de 2011 aparecieron retrocesos y períodos de estancamiento. La cotización vendedora terminó diciembre en 5,90 pesos, mientras que la compradora se ubicó en 5,55 pesos. En 2012, el comportamiento continuó siendo relativamente gradual: el euro para la venta pasó de 5,73 pesos en enero a 6,49 pesos en diciembre, con avances intercalados por bajas y variaciones mensuales moderadas.

Durante 2013, la moneda europea ingresó en una etapa de crecimiento más sostenido. El promedio de venta subió de 6,68 pesos en enero a 8,77 pesos en diciembre, mientras que el de compra avanzó de 6,47 pesos a 8,53 pesos. La tendencia se intensificó a comienzos de 2014: en enero, el euro vendedor promedió 9,78 pesos, con una variación mensual del 11,52%, y en febrero alcanzó 11,09 pesos, tras otro incremento del 13,39%. Estos movimientos constituyeron uno de los primeros episodios de aceleración significativa dentro de la serie. A partir de marzo, las subas se moderaron y los valores permanecieron relativamente estables durante varios meses, hasta cerrar 2014 con una cotización de venta de 11,03 pesos.

El salto cambiario de 2015 y 2016

El año 2015 presentó una dinámica diferente. Entre enero y marzo, el promedio de venta descendió de 10,65 pesos a 9,94 pesos, en un período caracterizado por bajas mensuales consecutivas. Luego se produjo una recuperación gradual que culminó con un salto en diciembre, cuando el euro vendedor pasó de 10,97 pesos en noviembre a 12,76 pesos, con una variación mensual del 16,32% en la venta y del 15,72% en la compra. El movimiento anticipó una aceleración aún más pronunciada durante los primeros meses de 2016: en enero, el promedio vendedor trepó a 15,41 pesos, con un incremento mensual del 20,77%, y en febrero llegó a 17,32 pesos, tras avanzar otro 12,39%. En marzo alcanzó 17,44 pesos y, posteriormente, se registraron bajas moderadas hasta junio, antes de retomar una tendencia ascendente durante la segunda mitad del año.

La aceleración de 2017 y el salto de 2018

En 2017, el comportamiento fue relativamente irregular durante los primeros meses, pero se aceleró a partir de mayo. El promedio de venta pasó de 17,46 pesos en abril a 18,22 pesos en mayo, 18,93 pesos en junio y 20,84 pesos en julio, cuando la variación mensual llegó al 10,08%. Hacia diciembre, el euro se ubicaba en 21,80 pesos para la venta. En 2018, la trayectoria ascendente adquirió mayor intensidad: el promedio vendedor pasó de 24,16 pesos en enero a 34,10 pesos en julio y 36,03 pesos en agosto. El episodio más pronunciado se registró en septiembre, cuando la cotización saltó a 47,38 pesos, un incremento mensual del 31,48%. Luego se produjo una corrección: en octubre, el promedio descendió a 44,79 pesos y en noviembre a 43,05 pesos, antes de cerrar el año en 44,99 pesos. La sucesión de aumentos y retrocesos mostró una marcada discontinuidad respecto de los primeros años de la serie.

Nuevos aumentos durante 2019 y 2020

En 2019, el euro retomó la tendencia alcista, aunque con oscilaciones. El valor promedio de venta pasó de 45,07 pesos en enero a 51,31 pesos en junio, mes en el que comenzó una baja que se prolongó hasta julio, cuando el registro descendió a 50,08 pesos. En agosto se produjo un nuevo salto hasta 61,37 pesos, equivalente a un incremento mensual del 22,54%. La cotización continuó subiendo durante los meses siguientes y llegó a 71,41 pesos en noviembre, antes de cerrar diciembre en 71,34 pesos. Este comportamiento volvió a poner de manifiesto la presencia de episodios de aceleración abrupta dentro de una tendencia de fondo ascendente.

Durante 2020, la evolución estuvo marcada por una suba persistente del valor nominal. El promedio de venta pasó de 71,21 pesos en enero a 74,47 pesos en marzo y 82,82 pesos en junio. En agosto alcanzó 92,77 pesos y en diciembre superó por primera vez los 100 pesos dentro de la serie, con un promedio de 103,81 pesos. La cotización compradora, por su parte, terminó el año en 97,13 pesos. En 2021, el avance continuó durante el primer semestre, aunque con variaciones más moderadas que las observadas en los episodios de mayor volatilidad. El euro vendedor pasó de 108,45 pesos en enero a 119,57 pesos en junio. Durante la segunda mitad del año predominó una relativa estabilidad, con valores cercanos a los 120 pesos, hasta cerrar diciembre en 118,06 pesos.

La aceleración de 2022 y el récord de 2023

El año 2022 comenzó con un promedio de venta de 121,21 pesos y mantuvo una evolución gradual durante el primer semestre. Sin embargo, a partir de junio se intensificaron los aumentos: la cotización alcanzó 134,19 pesos en ese mes, 141,86 pesos en agosto, 155,87 pesos en octubre y 169,58 pesos en noviembre. En diciembre llegó a 184,66 pesos, con una variación mensual del 8,89%. La aceleración se prolongó durante 2023. En enero, el promedio vendedor alcanzó 201,25 pesos y superó por primera vez los 200 pesos; en abril llegó a 239,56 pesos y en julio a 300,03 pesos. En agosto se registró otro salto significativo, hasta 362,82 pesos, con un incremento mensual del 20,93%. Después de una baja en octubre, la cotización retomó la suba en noviembre y experimentó una variación extraordinaria en diciembre, cuando el promedio de venta pasó de 396,53 pesos a 674,04 pesos, equivalente a un aumento mensual del 69,98%. La compra también registró un salto, desde 378,07 pesos hasta 636,83 pesos, con una variación del 68,44%.

El euro superó los 1.000 pesos en 2024

El cambio de escala se profundizó en enero de 2024, cuando el euro vendedor alcanzó un promedio de 926,34 pesos, un 37,43% por encima del mes anterior. La cotización compradora llegó a 881,34 pesos, con un incremento mensual del 38,39%. Tras ese salto, los aumentos fueron más graduales durante los meses siguientes: el promedio de venta se ubicó en 941,18 pesos en febrero, 964,20 pesos en marzo y 994,06 pesos en mayo. En junio superó los 1.000 pesos, al alcanzar 1.016,11 pesos, y continuó avanzando hasta llegar a 1.068,18 pesos en agosto y 1.113,81 pesos en septiembre. En el último trimestre del año, el movimiento perdió impulso. El promedio vendedor alcanzó 1.124,30 pesos en octubre, subió levemente a 1.127,06 pesos en noviembre y retrocedió a 1.123,57 pesos en diciembre. En paralelo, la cotización compradora cerró el año en 1.044,50 pesos.

La nueva suba de 2025

Durante 2025, la serie mostró una nueva aceleración, especialmente desde abril. Después de comenzar el año con un promedio de venta de 1.120,70 pesos en enero y alcanzar 1.186,29 pesos en marzo, el euro subió a 1.318,76 pesos en abril, con una variación mensual del 11,17%. En mayo, el registro llegó a 1.331,11 pesos y en junio a 1.390,74 pesos. La tendencia se acentuó en el tercer trimestre: el promedio vendedor alcanzó 1.495,34 pesos en julio y 1.584,60 pesos en agosto, hasta llegar a 1.685,49 pesos en septiembre. En octubre se ubicó en 1.708,62 pesos, antes de retroceder a 1.697,51 pesos en noviembre. Diciembre cerró con una recuperación hasta 1.740,80 pesos. La cotización compradora siguió una trayectoria similar y terminó el año en 1.644,48 pesos.

Las cotizaciones de 2026

Los registros de 2026 muestran un comportamiento menos lineal y una alternancia entre bajas y recuperaciones. En enero, el promedio de venta alcanzó 1.755,42 pesos, pero en febrero descendió a 1.703,02 pesos y en marzo a 1.662,25 pesos. En abril volvió a bajar, hasta 1.654,86 pesos, pese a que el promedio comprador registró un leve incremento respecto de marzo. A partir de mayo se inició una recuperación paulatina: el euro vendedor pasó a 1.663,07 pesos, subió a 1.697,99 pesos en junio y llegó a 1.740,47 pesos en julio. En agosto alcanzó 1.757,40 pesos, con una variación mensual del 0,97%. La cotización compradora llegó ese mismo mes a 1.675,50 pesos, tras avanzar un 1,08%. Estos son los últimos valores incluidos en la serie suministrada, por lo que constituyen el punto de cierre del período analizado.

Una suba nominal superior al 33.000%

En términos acumulados, la magnitud del cambio resulta evidente. Entre enero de 2011 y agosto de 2026, el promedio mensual de venta pasó de 5,22 pesos a 1.757,40 pesos, lo que representa una multiplicación de aproximadamente 336,7 veces, equivalente a un aumento nominal cercano al 33.570%. Para la compra, el incremento fue de 5,09 pesos a 1.675,50 pesos, unas 329,2 veces el valor inicial, o alrededor del 32.820%. Estas variaciones describen exclusivamente la evolución nominal de las cotizaciones y no deben interpretarse como una medición directa del rendimiento del euro en los mercados internacionales ni como un indicador aislado del poder adquisitivo. Para establecer cuánto de ese aumento representa una variación real del precio de la moneda sería necesario incorporar otros indicadores, como la inflación argentina y la evolución del euro frente a otras divisas.

La brecha entre compra y venta

Otro elemento relevante es la diferencia entre los promedios de compra y venta, que representa el margen entre los valores a los que las entidades bancarias compran y venden la moneda. En enero de 2011, esa brecha era de 0,13 pesos por euro, mientras que en agosto de 2026 ascendía a 81,90 pesos. La ampliación en términos nominales acompañó el cambio de escala de las cotizaciones, aunque la diferencia entre ambos precios también presentó variaciones a lo largo del período. En consecuencia, para quienes operan con euros, no solo resulta relevante observar la tendencia general del tipo de cambio, sino también distinguir entre el precio de compra y el de venta según el sentido de la operación.

Una transformación del mercado cambiario local

La serie de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos ofrece, en definitiva, una referencia histórica para analizar el comportamiento del euro en el mercado libre de Paraná durante más de quince años. Los datos muestran que la evolución no fue uniforme: hubo períodos de incrementos moderados, meses de retroceso, etapas de relativa estabilidad y episodios de fuertes saltos, particularmente entre 2015 y 2016, durante 2018, en el segundo semestre de 2023 y al comienzo de 2024. A ellos se sumó la nueva aceleración observada durante buena parte de 2025 y la posterior alternancia entre bajas y subas en 2026. La lectura conjunta de los promedios mensuales y sus variaciones permite identificar esos cambios de ritmo y dimensionar la transformación del mercado cambiario local, sin perder de vista que se trata de valores nominales correspondientes a operaciones bancarias del mercado libre.