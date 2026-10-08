El mercado mostró variaciones moderadas, con paridad entre el dólar oficial y el blue, mientras los financieros registraron cotizaciones más elevadas.

Dólar: el oficial y el blue cerraron en $1.540 y los financieros operaron al alza.

El mercado cambiario completó este jueves una nueva rueda de operaciones con movimientos moderados y una marcada paridad entre las principales cotizaciones. Al cierre, el dólar oficial y el blue se ubicaron en $1.540 para la venta.

La jornada también estuvo marcada por las diferencias entre las distintas referencias utilizadas en el mercado. Los dólares financieros presentaron valores superiores, mientras que el tipo de cambio mayorista se mantuvo por debajo de las cotizaciones minoristas e informales.

El mayorista cerró en $1.518

El dólar mayorista terminó la jornada en $1.518 para la venta y $1.509 para la compra. Esta cotización es utilizada principalmente para las operaciones comerciales y constituye una referencia relevante para las empresas.

El valor mayorista suele ser considerado por las compañías al momento de calcular costos y definir precios, debido a su incidencia en las operaciones vinculadas con el comercio y el mercado de divisas.

El CCL superó los $1.600

En el segmento financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró en $1.609,50, por encima de las cotizaciones oficial, blue y mayorista.

El dólar MEP (Bolsa), en tanto, mantuvo su comportamiento dentro de las variables financieras, en una rueda en la que este segmento mostró mayor dinamismo que las cotizaciones minoristas.

Estos tipos de cambio son seguidos especialmente por empresas e inversores debido a su utilización en operaciones financieras y en la cobertura frente a las variaciones del mercado.

El dólar cripto también se ubicó por encima de $1.600

Por su parte, el dólar cripto se situó en $1.610,57 para la venta, en línea con los valores más elevados registrados entre las distintas alternativas de acceso a la divisa.

Este mercado ganó protagonismo entre los argentinos que buscan alternativas de cobertura y liquidez en un escenario de volatilidad cambiaria.