Incluyeron al turismo en Cuota Simple

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani explicó en la nota que habían enviado al Ministerio del Interior a fines de enero: “Tomando como referencia que Cuota Simple busca fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios, entendemos que es una gran oportunidad para que nuestro sector, que en el último año ha realizado un aporte del 8.3% del PBI y liderado los índices de generación de empleo, siga traccionando como motor de la economía nacional y propiciando su crecimiento. Es fundamental que la industria del turismo esté incluida en este nuevo programa que promueve el consumo, así como lo estuvo en Ahora 12 con excelentes resultados, aportando a las economías regionales y al crecimiento del sector y del país”.

En este sentido, Schey indicó: “Siendo optimistas, esperamos que funcione muy bien para el resto de los días, ya que la vigencia es de 90 días. Tiene muchas cosas para mejorar, las entidades bancarias o las emisoras de tarjetas están limitando los cupos de compra, entonces eso va a hacer que no sea tan fácil que el turista pueda hacer grandes compras: va a poder hacer una compra y financiar otra parte”.

Precisó: “En lo personal, viene a sustituir el Ahora 12 y en ese sentido, inteligentemente, no para el consumidor, achican la cantidad de cuotas y eso va de la mano con que aumentan la tasa anual del 85%. Trato de ser realista y si esto no se hace en conjunto con el sector privado, lo mismo que se cuestionó en el programa Pre Viaje, que funcionó el uno tímidamente, el dos bastante bien y los demás a la provincia no le sirvió. Están los números. Le habíamos pedido en su momento al ministro de Turismo Matías Lammens que se trabaje en el tema impositivo, más que nada para las recategorizaciones de los monotributistas, que es el 90% de los prestadores del servicio turístico.”

Turismo Entre Rïos fin de semana largo Federación termas.jpg Aseguran que el incentivo ayudará a las economías regionales.

“Siempre el turismo termina demostrando que es un factor preponderante en las recuperaciones económicas, cada vez que hay una crisis. Lo único que nos estamos esforzando en hacer es cuantificar qué es lo que deja el turismo, cuántas divisas deja, cuánto inyecta al circuito económico provincial para que se pueda medir de alguna manera”, dijo el referente de la CET.

Empresarios del sector explicaron a este medio que la devaluación está impactando de manera negativa en el turismo, con menos ocupación que veranos anteriores, por lo que esperan que Cuota Simple colabore a mejorar la situación.