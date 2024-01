Las fiestas populares y los carnavales impulsan el turismo

Vacaciones Las termas son el mayor atractivo estas vacaciones de invierno Gentileza: Termas de Colón

En este marco, Juan Manuel Acedo, presidente de la CET, comentó a UNO: “La ocupación promedio de la tercera semana fue del 56% en promedio, con una ocupación superior de jueves a sábado, impulsada más que nada por las fiestas populares y por lo que son los carnavales. El sábado pasado arrancaron más ciudades con esta propuesta y ahora se suman más. Las demás cámaras de la Argentina con las que tenemos contacto permanente, están informando una ocupación en el orden del 40% al 60%, o sea que estamos dentro de los niveles que está teniendo todo el sistema turístico nacional y estamos contentos de que nuestros números; es una ocupación aceptable para lo que es la situación del sistema turístico argentino”.

En este marco, adelantó que se espera también una importante afluencia a partir de mañana. “La particularidad de este año es que la gente en general viene directamente, sin hacer reserva previa”, dijo.

También mencionó que, a diferencia de principios de mes, hoy la provincia ahora cuenta con playas, tras la bajante de los ríos Paraná y Uruguay en algunas zonas, lo que generó también una mayor afluencia de público. “Se acondicionaron varias playas en la costa del Paraná, y en la costa del Uruguay ya se venía haciendo ese trabajo. Se trata de mantenerlas en condiciones, porque los informes pronostican que puede llegar a venir alguna pequeña crecida del río Uruguay otra vez, pero por el momento no ha habido gran variante en cuanto a la altura de los ríos”, señaló, y además recordó que los parques acuáticos situados en las diferentes localidades están funcionando muy bien: “Es un atractivo ideal para las familias, donde los chicos y en general toda la familia pueden disfrutar de los parques acuáticos”, aseguró.

Carnaval de Federación.jpg Fiestas populares y carnavales se imponen este verano en Entre Ríos Gentileza: Federación te enamora

Por otra parte, refirió que a las ciudades entrerrianas llega un público variado, aunque en esta época del año predominan las familias y los grupos de amigos que asisten a los eventos, sobre todo a las fiestas populares, como son los carnavales o la Fiestas de la Playa, por ejemplo, en Concepción del Uruguay. “Por lo general vienen familias tipo, de cuatro personas, los papás y los chicos. Es lo que más se está viendo, en escapadas de dos o tres noches, los fines de semana sobre todo, porque durante la semana hay gente vacacionando, pero es mucha la diferencia que hay de domingos a miércoles con lo que es de jueves a domingo a la mañana”, precisó Acedo.

En cuanto a los tipos de alojamientos que tienen más demanda, sostuvo que se están eligiendo mucho los inmuebles en alquiler que están dentro de los complejos termales, pero sobre todo cabañas y bungalows en los cascos urbanos. Sobre este punto, el dirigente observó: “Siempre los turistas van buscando la mejor alternativa en los servicios que van a utilizar y fijándose en los precios. En ese sentido se está trabajando bien, con un ritmo aceptable de circulación de gente en los alojamientos para lo que es la situación macro. Teniendo en cuenta que en todo el país está ocurriendo lo mismo, Entre Ríos no escapa a esta realidad, y la verdad que se ha tenido una respuesta bastante favorable según el análisis que estamos haciendo; se está trabajando”.

Consultado sobre si hay un turismo más austero durante esta temporada, analizó: “El turista se está cuidando, quizás no es de salir a cenar todos los días que esté de vacaciones; en los casos que alquilan cabañas o bungalows tienen la facilidad de poder cocinarse y eso abarata mucho los costos. Sí ocupan todos los servicios turísticos, pero no quizás como en otras temporadas, porque está cuidando justamente el dinero, ya que después tiene que regresar y seguir con los gastos diarios”.

Playas río Uruguay Banco Pelay.jpg

Según el relevamiento que viene realizando la CET, quienes eligen vacacionar en Entre Ríos provienen principalmente de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. En referencia al aluvión de visitantes que solía llegar desde la República Oriental del Uruguay, Acedo aclaró que tras la devaluación “mermó la circulación de uruguayos en la provincia, pero no tanto así la llegada de turistas del vecino país que nos eligen”, y opinó: “Al verse quizás menos circulación de vehículos con patentes uruguayas, uno puede pensar de que el turista ya no nos está eligiendo. Pero no es así, quizás hoy no está viniendo la gente que llegaba para hacer alguna diferencia cuando lo favorecía el cambio. Creo que pasa más por ese lado, y que la cantidad de turistas que están viniendo a Entre Ríos es similar a la que venía en épocas anteriores, con la diferencia de que ahora vienen a vacacionar y no a hacer sus compras”.

Por otra parte, Acedo destacó que para el fin de semana extra largo de febrero sí se están haciendo reservas y afirmó con optimismo: “Para lo que es fin de semana largo de Carnaval la gente ya está reservando, cosa que fue rara en esta temporada, que no se dieron muchas reservas, sino que venían a buscar precios y a calcular sobre la marcha. Pero en este caso están reservando para asegurarse su lugar, y creemos que la provincia va a explotar para ese fin de semana, y que vamos a registrar una ocupación del 100%”.

Federación se destaca

Ezequiel Marozzini, secretario de Turismo de Federación, remarcó que en esa localidad la ocupación ronda el 65%, y suele incrementarse los fines de semana habida cuenta de que es una ciudad muy elegida por el parque acuático, sobre todo en verano, y la disponibilidad de servicios.

Termas.jpg Federación es una de las ciudades más convocantes Gentileza: Federación te enamora

Según mencionó, llegan en mayor medida turistas de Buenos Aires, del Uruguay, también del sur de Brasil, y se advierte mucho turismo de cercanía. “Hay muchos entrerrianos en esta temporada, que es una particularidad que se está dando este último tiempo. El entrerriano está vacacionando acá en la provincia y está eligiendo mucho Federación. También se recibe mucha gente de Santa Fe y parte de Córdoba”, precisó, y contó: “La familia con dos hijos es la que predomina, y el parque acuático es lo que genera que vengan la familia y los chicos a disfrutar. Porque si bien el parque acuático y el parque termal están separados, con un mismo costo de ingreso se disfruta de los dos lugares. Se accede por una vía que llega directamente al parque acuático”.

Marozzini recordó que la ciudad vivió de manera exitosa su Fiesta del Lago del 11 al 14 de enero y destacó que el sábado comienzan los carnavales en la localidad, con la participación de tres comparsas y un gran nivel de espectáculo. “Con la Fiesta del Lago fue cuando empezó a despegar muchísimo el turismo real, y ahora esperamos una gran afluencia para nuestros carnavales, que comienzan este sábado y siguen el 3, 10, 12 y 17 de febrero”, concluyó.