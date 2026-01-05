Uno Entre Rios | Economia | empleo privado

Empleo privado en Entre Ríos con señales de estancamiento

Según el último informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) el empleo privado en Entre Ríos está estancado pese a leve mejora en septiembre

5 de enero 2026 · 15:15hs
Empleo privado en Entre Ríos: de noviembre de 2023 a septiembre de 2025, el sector privado formal ha perdido un total de 5.036 empleos (-3,6%).

Empleo privado en Entre Ríos: de noviembre de 2023 a septiembre de 2025, el sector privado formal ha perdido un total de 5.036 empleos (-3,6%).
El mercado laboral formal en la provincia de Entre Ríos atraviesa un periodo de “estabilidad frágil”, caracterizado por una recuperación que aún no logra consolidarse de manera sostenida, según el último informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), basado en datos de la Secretaría de Trabajo.

El empleo privado registrado sufrió una caída interanual del 0,3% en septiembre de 2025, lo que representa la pérdida de 436 puestos en comparación con el mismo mes del año anterior.

"Septiembre dejó una señal ambigua para el empleo privado en Entre Ríos. Si bien se registró una mejora mensual frente a agosto, el nivel de empleo continúa por debajo del observado a fines de 2024 y del registrado un año atrás, confirmando que la recuperación del empleo privado formal aún no se consolida. En el noveno mes de 2025, el empleo privado registrado cayó 0,3% interanual, que equivalen a 436 puestos menos que en septiembre de 2024. En total, se registraron 136.575 asalariados formales en el sector privado. En la comparación mensual, el empleo creció de 0,5% (+735 empleos). Sin embargo, este repunte puntual no alcanzó para compensar las pérdidas acumuladas en el año, ni para modificar la dinámica general de estancamiento que caracteriza al mercado laboral privado en la provincia. Los datos surgen de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base a las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)", indica el informe.

Los puntos clave de la situación

Mejora mensual insuficiente: En el noveno mes de 2025, se registró un incremento del 0,5% en comparación con agosto, lo que equivale a la creación de 735 nuevos empleos,. Sin embargo, este repunte no ha sido suficiente para revertir el balance negativo acumulado en lo que va del año.

Balance de gestión: Durante los primeros 22 meses de la actual administración provincial (noviembre de 2023 a septiembre de 2025), el sector privado formal ha perdido un total de 5.036 empleos (-3,6%),. Es importante destacar que el 92% de este retroceso ocurrió durante el año 2024.

Volatilidad en 2025: El comportamiento del empleo durante 2025 ha sido sumamente inestable. De los nueve meses transcurridos, seis registraron caídas mensuales y solo tres (marzo, agosto y septiembre) mostraron crecimiento. Al cierre de septiembre, el saldo respecto a diciembre de 2024 arroja una pérdida de entre 393 y 394 puestos de trabajo.

Niveles de ocupación: El total de asalariados formales en el sector privado ascendió a 136.575 personas en septiembre. Si se analiza el promedio mensual del periodo enero-septiembre de 2025, la cifra es de 136.035 puestos, un nivel prácticamente idéntico al del mismo periodo de 2024, cuando el promedio fue de 136.050.

Se estima que la citricultura genera 100 mil empleos diarios en la región.

A modo de conclusión

El análisis del CERX concluye que, aunque la caída del empleo se ha desacelerado en comparación con los niveles críticos de 2024, el sector productivo aún enfrenta dificultades para expandir su dotación de personal debido a un contexto de bajo dinamismo económico.

Los rebotes mensuales observados hasta ahora funcionan más como fluctuaciones puntuales que como una tendencia de crecimiento real.

Para entender esta situación, se puede indicar que el mercado laboral de la provincia presenta signos leves de mejoría pero todavía no tiene la fuerza suficiente para levantarse y recuperar el ritmo respecto de años anteriores.

