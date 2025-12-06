Uno Entre Rios | Economia | Empresas

Empresas mayoristas piden reforma laboral para el comercio

"Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta", exclamaron las empresas mayoristas.

6 de diciembre 2025 · 16:04hs
Empresas mayoristas piden reforma laboral para el comercio

Empresas mayoristas piden reforma laboral para el comercio

Las federaciones de comercios acordaron un nuevo incremento salarial, que representa también una mayor recaudación para un instituto y un seguro que encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad a las empresas, promoviendo la informalidad laboral y hasta el consumidor, porque se trasladan a precios.

"No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte", respondieron desde CADAM al nuevo acuerdo que alcanza a 1,2 millones de trabajadores y es el más grande del país, porque incluye incrementos de aportes obligatorios como al polémico Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando el trabajador no reciba ninguna capacitación. "Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta", exclamaron los mayoristas y sugieren que esos importes pasen a ser parte del salario del trabajador.

La canasta navideña se encareció 27% y los consumidores acuden a promociones o descuentos

La canasta navideña se encareció 27% y los consumidores acuden a promociones o descuentos

Jugueterías en crisis: advierten por la coyuntura económica de la Argentina

Jugueterías en crisis: advierten por la coyuntura económica de la Argentina

Federaciones y Cámaras unidas

LEER MÁS: Jugueterías en crisis: advierten por la coyuntura económica de la Argentina

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), acordaron un nuevo incremento salarial, que representa también una mayor recaudación para un instituto y un seguro que encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad a las empresas, promoviendo la informalidad laboral y hasta el consumidor, porque se trasladan a precios.

Comercios en crisis

El ejemplo paradigmático es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), por el cual el empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional. Es decir que, con cada aumento paritario, se autobenefican con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria.

Es por eso que por una medida impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, mediante el Decreto 149/2025, se estableció que "Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos. La imposición en curso o la aceptación a que se refiere la última parte del párrafo anterior podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente".

Medida cautelar

Pero mediante una medida cautelar impulsada precisamente por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) argumentaron que es un instituto "independiente" y que por ende no está alcanzada por dicha medida y sigue vigente. En el marco de esa causa, declararon que recaudan más de $30 mil millones al año.

Pero no es el único aporte que se beneficia con cada aumento paritario. También se incrementa el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella que desde Junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador.

Y eso no es todo, continúa la queja de los empresarios por la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021, en plena pandemia, pero que se sigue cobrando hasta hoy por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social OSECAC y ya no esté vigente la pandemia.

Por todo esto, CADAM pide una urgente reforma laboral que proteja a los empleados y a las pymes de estos abusos. "Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta", exclamaron y sugieren que esos importes pasen a ser parte del salario del trabajador.

También insisten en que deben ser parte de la mesa paritaria. "No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte", expresaron los mayoristas y agregaron: "No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria"

Empresas Reforma Laboral comercios mayoristas
Noticias relacionadas
Los bancos establecieron nuevos límites de extracción de dinero en efectivo de lso cajeros automáticos. Varían según la entidad y el perfil de cada cliente

Cajeros automáticos: nuevo tope para sacar dinero de los bancos

La multinacional Mondelez-Pacheco suspendió temporalmente la producción de sus plantas, afectando a más de 2.300 trabajadores debido a la caída del consumo.

Multinacional que produce Oreo y Milka suspendió a sus 2.300 trabajadores hasta enero

Desde le FMI se insta al gobierno de Argentina a aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para tener un marco cambiario y monetario coherentes

FMI insiste: Argentina debe cumplir con la meta de reservas

El informe de UCA, con datos del tercer trimestre, indica que bajó la pobreza nueve puntos y la indigencia se redujo a 6,8%. 

Pobreza: para la UCA es de 36,3% y cayó más de 9 puntos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario