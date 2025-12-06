Uno Entre Rios | Ovación | APB

Estudiantes se clasificó a las semifinales de la APB

Como visitante el CAE derrotó 91 a 81 a Sionista y avanzó en el Torneo Clausura de la APB. Las semifinales serán Estudiantes-Quique y Recreativo-Talleres.

6 de diciembre 2025 · 15:56hs
Estudiantes se medirá con Quique en las semifinales del Clausura de la APB.



Estudiantes se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) al derrotar a Sionista por 91 a 81 en el tercer encuentro de los cuartos de final. Con temperamento y una elevada eficacia (15 de 32 en triples), el CAE cerró la serie 2-1 a su favor en el estadio Moisés Flesler.

Tras tres cuartos intensos y equilibrado en el marcado, la clave en la victoria del CAE estuvo en los últimos 10 minutos. Los dirigidos por Pablo Jaworski metieron un parcial 23 a 14 y asi se despegaron de su oponente para encaminarse al triunfo, señala Paraná Deportes.









La rompió Conrado Zapata, quien firmo 28 puntos. Además, Román Rodríguez fue autor de 20 unidades y Baltazar Claude de 16 tantos. En Sionista, Nicolás Guaita terminó con 22 puntos, mientras que Tiago Levy y Arik Levin aportaron 18 tantos cada uno.

Las semifinales del Clausura de la APB

Ahora Estudiantes enfrentará a Quique en las semifinales con ventaja deportiva. La otra llave la jugarán Recreativo ante Talleres. Como es habitual últimamente debido a la mala organización del certamen, las fechas todavía no están definidas.

APB Estudiantes Sionista Básquet
