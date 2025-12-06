Estudiantes se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) al derrotar a Sionista por 91 a 81 en el tercer encuentro de los cuartos de final. Con temperamento y una elevada eficacia (15 de 32 en triples), el CAE cerró la serie 2-1 a su favor en el estadio Moisés Flesler.
Estudiantes se clasificó a las semifinales de la APB
Como visitante el CAE derrotó 91 a 81 a Sionista y avanzó en el Torneo Clausura de la APB. Las semifinales serán Estudiantes-Quique y Recreativo-Talleres.
Tras tres cuartos intensos y equilibrado en el marcado, la clave en la victoria del CAE estuvo en los últimos 10 minutos. Los dirigidos por Pablo Jaworski metieron un parcial 23 a 14 y asi se despegaron de su oponente para encaminarse al triunfo, señala Paraná Deportes.
La rompió Conrado Zapata, quien firmo 28 puntos. Además, Román Rodríguez fue autor de 20 unidades y Baltazar Claude de 16 tantos. En Sionista, Nicolás Guaita terminó con 22 puntos, mientras que Tiago Levy y Arik Levin aportaron 18 tantos cada uno.
Las semifinales del Clausura de la APB
Ahora Estudiantes enfrentará a Quique en las semifinales con ventaja deportiva. La otra llave la jugarán Recreativo ante Talleres. Como es habitual últimamente debido a la mala organización del certamen, las fechas todavía no están definidas.