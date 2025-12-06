Uno Entre Rios | La Provincia | masculinidades

Masculinidades: la Cámara de Diputados hizo una capacitación

La capacitación en Ley Micaela, tema Masculinidades fue organizada por el área de Capacitación Permanente y la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados

6 de diciembre 2025 · 13:55hs
La capacitación en Ley Micaela

La capacitación en Ley Micaela, tema Masculinidades fue organizada por el área de Capacitación Permanente y la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados
En la oportunidad

En la oportunidad, el tema específico de la jornada trabajó en torno de Masculinidades, en el marco de la Ley Micaela.

Organizada en conjunto por el área de Capacitación Permanente y la Banca de la Mujer, la cámara baja convocó a sus legisladores, asesores y personal con el objetivo de participar de una instancia de formación en perspectiva de género y prevención de violencia contra la mujer. En esta oportunidad, el eje temático de discusión fue ‘Masculinidades’.

Ley Micaela Masculinidades Cámara de Diputados 1

La presidente de la comisión de Banca de la Mujer, Género y Diversidad, diputada Susana Pérez, fue la encargada de abrir la jornada que anualmente la Cámara de Diputados dispone para legisladores, asesores y personal permanente y transitorio de todas sus áreas de acuerdo a la Ley Nº 10.768 de adhesión a ‘Ley Micaela’. La legisladora valoró como “fundamental que se trabaje permanentemente por reconocer los derechos de la mujer y trabajar por la igualdad”.

El senador Gustavo Vergara criticó al kirchnerismo. 

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Se realizó en Rosario del Tala la entrega de los carnets oficiales a los nuevos Guías de la Naturaleza. 

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

En la oportunidad, el tema específico de la jornada trabajó en torno de Masculinidades, para lo que se recurrió al abordaje profesional de Gonzalo Molina, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La ‘Ley Micaela’ plantea la capacitación permanente en temas de género, por lo que el especialista entendió que trabajar tema de masculinidades es fundamental. “Ingresar a temas específicos como estos son importantes para bregar por la igualdad real”, dijo, y agregó que “los varones también reciben mandatos de masculinidad que generan daños a nivel personal, institucional y social, esto es algo de lo que tratamos en esta capacitación”.

Ley Micaela Masculinidades Cámara de Diputados

Dos días de formación

La instancia de capacitación de la Cámara de Diputados atiende a lo dispuesto por Ley Nº 10.768 por la que la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499, llamada ‘Ley Micaela’, de capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La jornada se desarrolló durante dos días en los que diputados, asesores y agentes de planta permanente y transitoria de todas sus dependencias se formaron en perspectiva de género en la función pública y prevención de la violencia contra las mujeres, así como prevenir la desigualdad.

masculinidades Cámara de Diputados Ley Micaela Capacitación Género
Noticias relacionadas
alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de entre rios

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Este domingo comenzaron a circular los nuevos colectivos en la ciudad de Paraná. 

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo (Foto ilustrativa)

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La educación publica argentina es la base necesaria del proyecto de país justo y democrático que nos merecemos, esa utopía que está en construcción y tensión permanente y a la que no renunciaremos jamás.

La educación argentina frente a su hora más crítica: un llamado a defender lo que construimos entre todos

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario