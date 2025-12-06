Masculinidades: la Cámara de Diputados hizo una capacitación

La capacitación en Ley Micaela, tema Masculinidades fue organizada por el área de Capacitación Permanente y la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados

En la oportunidad, el tema específico de la jornada trabajó en torno de Masculinidades, en el marco de la Ley Micaela.

Organizada en conjunto por el área de Capacitación Permanente y la Banca de la Mujer, la cámara baja convocó a sus legisladores, asesores y personal con el objetivo de participar de una instancia de formación en perspectiva de género y prevención de violencia contra la mujer. En esta oportunidad, el eje temático de discusión fue ‘Masculinidades’.

La presidente de la comisión de Banca de la Mujer, Género y Diversidad, diputada Susana Pérez, fue la encargada de abrir la jornada que anualmente la Cámara de Diputados dispone para legisladores, asesores y personal permanente y transitorio de todas sus áreas de acuerdo a la Ley Nº 10.768 de adhesión a ‘Ley Micaela’. La legisladora valoró como “fundamental que se trabaje permanentemente por reconocer los derechos de la mujer y trabajar por la igualdad”.

En la oportunidad, el tema específico de la jornada trabajó en torno de Masculinidades, para lo que se recurrió al abordaje profesional de Gonzalo Molina, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La ‘Ley Micaela’ plantea la capacitación permanente en temas de género, por lo que el especialista entendió que trabajar tema de masculinidades es fundamental. “Ingresar a temas específicos como estos son importantes para bregar por la igualdad real”, dijo, y agregó que “los varones también reciben mandatos de masculinidad que generan daños a nivel personal, institucional y social, esto es algo de lo que tratamos en esta capacitación”.

Dos días de formación

La instancia de capacitación de la Cámara de Diputados atiende a lo dispuesto por Ley Nº 10.768 por la que la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499, llamada ‘Ley Micaela’, de capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La jornada se desarrolló durante dos días en los que diputados, asesores y agentes de planta permanente y transitoria de todas sus dependencias se formaron en perspectiva de género en la función pública y prevención de la violencia contra las mujeres, así como prevenir la desigualdad.