La Liga Provincial Masculina de Mayores tiene a sus finalistas

Urquiza de Santa Elena y Ferro de San Salvador definirán el título de la Liga Provincial tras eliminar a Santa Rosa de Chajarí y Regatas Uruguay.

6 de diciembre 2025 · 15:43hs
Ferro festejó en su casa la clasificación a la final de la Liga Provincial.

Prensa FBER

Ferro festejó en su casa la clasificación a la final de la Liga Provincial.

La Liga Provincial Masculina de Mayores que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) ya conoce a sus finalistas: Urquiza de Santa Elena y Ferro de San Salvador disputarán la serie por el título tras resolver sus respectivas semifinales por 3-1 en la noche del viernes.

En Chajarí, Urquiza aseguró su lugar en la definición al superar 63-53 a Santa Rosa en el cuarto partido de la llave. El equipo santelenense, que venía de ceder su invicto de 20 partidos, mostró nuevamente solidez defensiva y consistencia en ataque para cerrar la serie sin necesidad de volver a su casa para un juego decisivo.

Santa Rosa volverá a ser local este viernes por la Liga Provincial.

Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó

Urquiza de Santa Elena ganó los 20 partidos que disputó en la Liga Provincial.

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Entre las figuras del ganador se destacaron Marcos Revello, autor de 24 puntos y 4 rebotes, y Jonathan Monzón, quien aportó 17 tantos, 5 recobres y 4 asistencias en una actuación completa.

Por su parte, Ferro de San Salvador hizo valer la localía y venció 78-59 a Regatas Uruguay para cerrar su serie en cuatro juegos. El conjunto dirigido por Luciano Correa impuso su ritmo desde el inicio, con pasajes de alto nivel colectivo que le permitieron controlar el partido.

Dentro de una consistente labor colectiva a lo largo de todo el desarrollo, las actuaciones sobresalientes estuvieron a cargo de Dante Rewes, con 17 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes, y de Santiago Challio, también con 17 unidades y 4 recobres.

Las finales de la Liga Provincial

La final del certamen comenzará el próximo viernes en Santa Elena, donde Urquiza iniciará la serie con la ventaja de localía producto de su mejor rendimiento en la fase regular. Las fechas pautadas son 12, 14, 17, 19 y 21 de diciembre.

Por su parte, los perdedores de las semis, Regatas Uruguay y Santa Rosa de Chajarí, se medirán en una eliminatoria a tres partidos para dirimir el tercer puesto de la competencia federativa. Arranca el viernes 12 en el Juan José Garro de La Histórica.

Liga Provincial Urquiza de Santa Elena Ferro de San Salvador FBER
