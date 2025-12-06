Cajeros automáticos: nuevo tope para sacar dinero de los bancos

Los bancos establecieron nuevos límites de extracción de dinero en efectivo de lso cajeros automáticos. Varían según la entidad y el perfil de cada cliente

Los bancos establecieron nuevos límites de extracción de dinero en efectivo de lso cajeros automáticos. Varían según la entidad y el perfil de cada cliente

Los bancos establecieron nuevos límites de extracción de dinero en efectivo de lso cajeros automáticos. Varían según la entidad y el perfil de cada cliente

En diciembre, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción de dinero en efectivo por cajeros automáticos . Éstos varían según la entidad y el perfil de cada cliente . Por eso, es clave revisar las condiciones de cada banco para saber cuánto se puede retirar y bajo qué modalidad.

Además, ya no es indispensable contar contar con la tarjeta de débito, ya que actualmente también es posible retirar dinero mediante órdenes de extracción generadas desde la app o el home banking.

Cada banco establece su propio límite de extracción, que puede ampliarse desde el home banking o la app oficial.

cajero-automatico

Montos vigentes a partir de diciembre

Banco Nación: el límite de extracción diario en cajeros automáticos del Banco Nación es de $1.000.000.

Banco Provincia: tope máximo con Cuenta DNI es de $400.000 por día. Con tarjeta de débito es de $170.000 por extracción y el tope diario depende de lo que cada persona tenga habilitado, con un máximo de $800.000.

Banco Ciudad: el límite de extracción vigente es de $800.000 para clientes del banco, pero se puede aumentar a $1.200.000 desde el home banking. Es importante tener en cuenta que el límite aplica solo para cajeros de Banco Ciudad y que en caso de usar cajeros de otros bancos o de la Red Banelco el monto a extraer será de hasta $60.000.

Banco Galicia: con tarjeta de débito, se pueden retirar hasta $400.000 por día en cajeros propios. Con Token Galicia, el límite es de hasta $999.000 en efectivo; para montos mayores, es necesario usar la tarjeta de débito. El tope diario total es de $4.000.000. Además, en cajeros Galicia se puede extraer hasta $250.000 utilizando un código generado desde Online Banking o la app. En cajeros Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite de extracción es de hasta $60.000 por día.

ICBC: tope diario para clientes de la cartera general es de $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio. En tanto, para los clientes exclusive el límite es de $550.000 en cajeros automáticos y $1.100.000.

BBVA: el límite máximo de retiro con tarjeta de débito es $2.000.000. En cajeros automáticos se puede extraer hasta $800.000 y con operaciones sin tarjeta en las terminales de autoservicio dentro de las sucursales, hasta $1.200.000.

Banco Macro: para los clientes de cartera general el límite de extracción en cajeros es de $800.000 y para los de la cartera selecta $950.000. Sin tarjeta se puede extraer hasta $300.000 diarios en cajeros propios de Banco Macro realizando órdenes de hasta $60.000. En cajeros automáticos no propios, Red Banelco y Red Link, el límite diario es de $60.000.

Banco Santander: extracciones diarias con tarjeta de débito de hasta $900.000 si tenés SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity, Infinity gold. Para las cuentas Platinum y Black el límite es $1.700.000 y para clientes Pymes es de $3.600.000 diarios. En caso del retiro con la opción sin tarjeta el límite es $300.000. Santander también permite ampliar temporalmente el límite a través del home banking o la app.

Además, es clave tener en cuenta que los bancos también permiten retirar dinero en comercios adheridos —como supermercados, farmacias o locales de comida rápida—, lo que suma alternativas sin depender solo del cajero tradicional.

cajero-automatico

El límite de extracción de la tarjeta de débito se puede aumentar

El tope diario de extracción en cajeros automáticos está determinado por un monto máximo de dinero, no por la cantidad de operaciones que se realicen. Algunas entidades permiten ajustar el límite de retiro en efectivo, ya sea para elevarlo si el movimiento habitual de dinero es mayor, o para reducirlo por razones de seguridad.

Este cambio puede gestionarse fácilmente desde el home banking o la aplicación del banco. Para hacerlo, el usuario debe ingresar a su cuenta desde la web o la app, acceder al apartado de tarjetas, ingresar en “Más opciones” y seleccionar la “Modificar límite”, donde podrá actualizar el monto disponible para extracciones.