Paraná y San Benito tendrán ferias navideñas

El domingo 14 habrá una feria navideña en San Benito con shows en vivo y la presencia de emprendedores. Paraná realiza lo propio hasta este lunes.

La ciudad de Paraná se viste de fiesta con esta feria , que se lleva a cabo en la Costanera hasta el lunes 8 de diciembre. Por otro lado, se espera que el día domingo 14 haya emprendedores y artesanos en Avenida Friuli de la ciudad de San Benito para disfrutar de un paseo peatonal y shows en vivo.

En Paraná, el evento reúne a más de 220 artesanos y emprendedores, junto con un patio gastronómico. Funcionará en el horario de 10 a 13 y de 17 a 23, con la posibilidad de extenderse en el patio gastronómico según la demanda.

“Hasta el lunes, estamos realizando esta feria donde emprendedores y artesanos locales ofrecerán un paseo comercial en el marco de la cercanía de la Navidad. Fomentamos así el compre local y la posibilidad de adquirir los bienes y servicios que producen nuestros artesanos”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

En ese sentido, destacó que “la feria es parte de una política activa de comercialización impulsada por la intendenta Rosario Romero, que generó resultados positivos a lo largo del año en términos de movimiento económico”, y agregó: “Este evento no solo está dirigido a los paranaenses, sino también a turistas y excursionistas que visitan la ciudad”.

Feria Navideña paraná Navidad.jpg

Además, de la feria Prenavideña en la Costanera, el Mercado Sud también albergará un evento similar hasta el lunes, ofreciendo una variada gama de productos de puesteros, comerciantes, emprendedores y pymes locales. “El objetivo es ofrecer un paseo atractivo y, al mismo tiempo, fomentar las buenas ventas para quienes producen aquí en la ciudad”, explicó Bustamante. El evento se enmarca en una agenda de actividades organizada por la Municipalidad en conjunto con el sector privado, disponible en el sitio web oficial de la ciudad. “Siempre medimos los resultados de estas ferias y obtenemos datos positivos en términos de movimiento económico. Por eso, seguimos apostando desde la gestión municipal a generar estos espacios”, concluyó.

San Benito

El Comercio se suma por primera vez a la Feria Navideña el domingo 14 de diciembre en Avenida Friuli desde San Martín hasta Rivadavia y Ramírez entre Friuli y 9 de Julio. S erán parte de la iniciativa junto a Emprendedores y Artesanos. Será una gran oportunidad para disfrutar de un atractivo paseo peatonal y adquirir los productos que expondrán los comercios y emprendedores y que los niños y niñas puedan sacarse fotos con Papa Noel .El evento promete llenar de alegría, tradición y espíritu festivo a todos los asistentes. Contarán con show en vivo de la banda “La Hora de lo que Pinte”.

Esta actividad ofrece una experiencia única que combina cultura, gastronomía y artesanías. La Feria es una invitación a compartir momentos únicos e inolvidables en familia, disfrutando del encanto y la tradición de nuestra ciudad. La entrada es libre y gratuita, lo que permitirá a todos ser parte de esta celebración. En caso de lluvia se reprograma para el viernes 19 de diciembre.