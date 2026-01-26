Uno Entre Rios | Economia | empleo

Empleo: en ocho años el pluriempleo creció 40%

Más de un empleo para subsistir. El pluriempleo creció 40% por la fuerte caída del poder adquisitivo. Pasó de 8,5% en 2017 a 11,9% en la gestión de Javier Milei

26 de enero 2026 · 12:59hs
El pluriempleo pasó del 8,5% en 2017 al 11,9% durante la gestión de Javier Milei. Esta tendencia responde directamente a la pérdida del poder adquisitivo y al deterioro de los salarios reales, obligando a los ciudadanos a buscar múltiples fuentes de ingresos para subsistir.

Los trabajadores recurren tanto a sus áreas profesionales específicas como a plataformas digitales de transporte y reparto para complementar sus sueldos insuficientes.

CEPA difundió su análisis de la dinámica laboral y de empleadores en Entre Ríos. Se perdieron 9.448 puestos de trabajo registrados en unidades productivas 

Entre Ríos sufre un marcado retroceso del empleo formal

Rappi Pedidos Ya Delivery precarización trabajadores informales motomandados

Este proceso de ajuste laboral afecta a diversos sectores, incluyendo a empleados estatales, docentes y jubilados, quienes enfrentan una inflación que supera sus ingresos básicos. En definitiva, la realidad económica actual ha transformado el tener un solo empleo en una opción inviable para una porción creciente de la población argentina.

Mientras entre 2004 y 2015 el pluriempleo se había reducido levemente en un escenario de mejora de ingresos, el deterioro actual obliga a los trabajadores a una rutina de "ir de la casa al trabajo y de un trabajo al otro".

notebooks (1).jpg
Ajuste. Pérdida de empleos.
Ajuste. Pérdida de empleos.

Las causas

En un contexto de crisis económica persistente, el fenómeno de tener más de un trabajo se ha consolidado en Argentina como una estrategia de supervivencia. Según datos oficiales procesados por el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA, el porcentaje de trabajadores con más de una ocupación pasó del 8,5% en 2017 al 11,9% en la actualidad.

Esta tendencia al alza se inició en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri (10,7%), continuó durante la gestión de Alberto Fernández (11%) y se ha profundizado bajo la administración de Javier Milei.

Los economistas Mariana González y Nicolás Bonofiglio, autores del informe, asocian este incremento directamente con el descenso de los ingresos reales de los hogares.

Desempleo Empleo Trabajo Desocupacion.jpg

Salarios estatales en caída libre

La pérdida de poder adquisitivo es el motor principal que impulsa a los trabajadores a buscar segundos o terceros empleos. Según el reporte de Cifra-CTA, el salario registrado ha perdido un 5,8% frente a la inflación en lo que va de la era Milei, aunque este retroceso llegaría al 9,8% si se utilizara una canasta de consumo más actualizada.El impacto es particularmente severo en el sector público. Los salarios de los empleados estatales nacionales han sufrido un recorte del 33,3%, mientras que en las provincias la caída fue del 6,5%.

El rol de las plataformas y el empleo informal

Si bien el pluriempleo trasciende todos los rubros, las plataformas digitales de transporte y reparto (como Uber, Rappi o PedidosYa) han facilitado que las personas sumen ocupaciones adicionales. No obstante, la consultora C-P advierte que el mercado laboral se está ajustando también por otras vías preocupantes:

Aumento de la desocupación: Del 6,2% al 7,6%.

Precarización: Reemplazo de puestos formales por trabajo informal y cuentapropismo.

Subempleo: Personas que trabajan menos horas de las que desearían.

Sobrecarga laboral

La necesidad de ingresos extra no distingue edades y jubilados vuelven a la activiad para poder llegar a cubrir sus necesidads básicas.

empleo pluriempleo trabajadores poder adquisitivo Jubilados
