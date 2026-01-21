Uno Entre Rios | Economia | Entre Ríos

El empleo en Entre Ríos y una gran brecha con la región centro

Entre Ríos registra 94 empleos privados cada 1.000 habitantes, un valor inferior al observado en años anteriores.

21 de enero 2026
Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) revela comportamientos dispares del mercado laboral provincial, con retrocesos en el empleo privado registrado, estabilidad en el empleo público y marcadas diferencias frente a Santa Fe y Córdoba.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos elaboró un informe que analiza la evolución de las principales variables del mercado laboral en la provincia, con foco en el empleo privado registrado y el empleo público, a partir de datos correspondientes a septiembre de 2025.

Se estima que la citricultura genera 100 mil empleos diarios en la región.

Empleo privado

Según el relevamiento, los indicadores laborales construidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares muestran desempeños diferentes entre los principales aglomerados urbanos entrerrianos. En Concordia se registró una caída tanto en las tasas de actividad como de empleo, acompañada por un aumento de la desocupación. En contraste, el Gran Paraná evidenció mejoras en la actividad y el empleo, manteniendo estable la tasa de desocupación en torno al 5%.

En ambos aglomerados, el nivel de desempleo continúa siendo inferior al promedio nacional, situación que se explica en parte por la elevada participación del empleo público dentro de la estructura laboral provincial.

Empleo Trabajo.jpg

En cuanto al empleo asalariado privado registrado, el informe señala un retroceso en septiembre de 2025, con un total de 136.575 trabajadores. Medido en relación con la población, esto representa 94 empleados privados cada 1.000 habitantes, un valor inferior al observado en años anteriores y considerablemente menor al de las provincias vecinas de la Región Centro. En Santa Fe y Córdoba, el indicador alcanza los 139 y 132 empleos privados por cada mil habitantes, respectivamente. Para equiparar estos niveles, Entre Ríos debería incrementar su empleo privado entre un 40% y un 48%, lo que evidencia una brecha estructural en la generación de empleo formal.

Trabajo estatal

Respecto del empleo estatal, el informe indica que la dotación de empleados públicos provinciales registró una leve caída interanual del 0,3% a septiembre, equivalente a 314 puestos menos. No obstante, se mantiene una tendencia de estabilidad en torno a los 90 mil agentes, lo que representa una tasa de 62 empleados públicos cada 1.000 habitantes. En ese marco, el gasto en personal del Estado provincial ascendió en septiembre a 180.523 millones de pesos, con un gasto promedio por empleado de $1.997.969.

Finalmente, al incorporar al análisis la cantidad de jubilados y pensionados provinciales —que totalizaron 65.807 beneficiarios en septiembre de 2025, con un incremento interanual del 2,8%— el informe concluye que cerca de 156 mil personas, entre activos y pasivos, dependen actualmente del Estado provincial en Entre Ríos.

