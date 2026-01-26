A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay recordó el crimen y reafirmó la libertad de prensa.

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas al cumplirse 29 años de su asesinato . El 25 de enero de 1997 se escribió una de las páginas más negras de la historia del periodismo argentino tras la recuperación de la democracia.

Por iniciativa de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU), Concepción del Uruguay cuenta con una calle que lo recuerda. El objetivo es mantener viva su memoria para que las actuales y futuras generaciones no olviden el hecho más atroz cometido contra la libertad de expresión y de prensa en plena democracia.

"La APDU aporta a mantener viva su memoria, aquel hecho de intolerancia que cobró su vida y generó el repudio generalizado, para que nunca más vuelva a suceder, porque somos conscientes de que debemos garantizar el ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina y el mundo", expresaron desde la organización que nuclea a los periodistas del departamento Uruguay.

José Luis Cabezas fue asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997 por orden de Alfredo Yabrán. Desde entonces, "No se olviden de Cabezas" se transformó en un lema en todo el país, puntualmente en el ámbito periodístico. Aquella fotografía no fue un hecho aislado, sino un símbolo que puso al descubierto de manera pública la impunidad reinante en la segunda década infame de la Argentina.

En 2018, Concepción del Uruguay homenajeó su memoria con una calle que lleva su nombre. La elegida fue la ex 33 del Oeste Sur. La sencilla ceremonia se realizó el 9 de junio y contó con la participación de Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, y Gabriel Michi, periodista que fuera compañero de José Luis en la redacción de la revista Noticias.

Firman el comunicado Alejandro Francia (Presidente), Jorge Díaz (Secretario) y Antonella Delsart (Vicepresidenta).