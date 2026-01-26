Uno Entre Rios | La Provincia | Periodistas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay recordó el crimen y reafirmó la libertad de prensa.

26 de enero 2026 · 13:15hs
La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas.

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas.

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas al cumplirse 29 años de su asesinato. El 25 de enero de 1997 se escribió una de las páginas más negras de la historia del periodismo argentino tras la recuperación de la democracia.

Por iniciativa de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU), Concepción del Uruguay cuenta con una calle que lo recuerda. El objetivo es mantener viva su memoria para que las actuales y futuras generaciones no olviden el hecho más atroz cometido contra la libertad de expresión y de prensa en plena democracia.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conductas habituales durante los viajes pueden aumentar riesgos y generar conflictos con la ley o el seguro  ante un siniestro vial.

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

LEER MÁS: A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, símbolo de la libertad de prensa

Periodistas del departamento Uruguay recordaron a José Luis Cabezas a 29 años de su asesinato

Calle (1).jpeg

"La APDU aporta a mantener viva su memoria, aquel hecho de intolerancia que cobró su vida y generó el repudio generalizado, para que nunca más vuelva a suceder, porque somos conscientes de que debemos garantizar el ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina y el mundo", expresaron desde la organización que nuclea a los periodistas del departamento Uruguay.

José Luis Cabezas fue asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997 por orden de Alfredo Yabrán. Desde entonces, "No se olviden de Cabezas" se transformó en un lema en todo el país, puntualmente en el ámbito periodístico. Aquella fotografía no fue un hecho aislado, sino un símbolo que puso al descubierto de manera pública la impunidad reinante en la segunda década infame de la Argentina.

En 2018, Concepción del Uruguay homenajeó su memoria con una calle que lleva su nombre. La elegida fue la ex 33 del Oeste Sur. La sencilla ceremonia se realizó el 9 de junio y contó con la participación de Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, y Gabriel Michi, periodista que fuera compañero de José Luis en la redacción de la revista Noticias.

Firman el comunicado Alejandro Francia (Presidente), Jorge Díaz (Secretario) y Antonella Delsart (Vicepresidenta).

Periodistas José Luis Cabezas Uruguay
Noticias relacionadas
Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha.

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Bomberos Voluntarios intervinieron en el rescate de un murciélago.

Bomberos Voluntarios intervinieron en el rescate de un murciélago

Tragedia en Nogoyá: murió un joven mientras jugaba al Fútbol 5.

Tragedia en Nogoyá: murió un joven mientras jugaba al Fútbol 5

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario