Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Silvia, mamá de Matteo Rothar, invita a vecinos y familiares a sumarse a la marcha para reclamar justicia tras la trágica muerte de su hijo.

26 de enero 2026 · 14:03hs
Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha.

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha.

La madre de Matteo Rothar, joven oriundo de Gualeguay, convocó a una nueva marcha para pedir justicia por la muerte de su hijo. La movilización se realizará el miércoles 4 de febrero, a partir de las 20.30, en la Plaza San Martín.

Matteo falleció el jueves 4 de diciembre de 2025, luego de permanecer más de un mes internado en la ciudad de Paraná a raíz de un siniestro vial. El joven sufrió un accidente cuando circulaba en su motocicleta y colisionó contra un utilitario, hecho por el cual debió ser derivado a la capital provincial. Tras un prolongado período de internación, finalmente perdió la vida, generando un profundo dolor en su familia y en toda la comunidad de Gualeguay.

Convocan a una nueva marcha por la muerte de Matteo Rotthar

Comunicado (4).jpeg

En la convocatoria, Silvia, su madre, expresó un sentido mensaje invitando a acompañar el reclamo: "Hola, soy Silvia, la mamá de Matteo Rothar. Te invito el 4/02/2026 a una nueva marcha para pedir justicia. Nos encontramos en la Plaza San Martín a las 20.30. Nunca me imaginé tener que escribir algo así, pero me toca vivir esto. Solo te pido, vos que sos mamá, tía, abuela o padre (a todos nos puede pasar) que me acompañes".

La familia insiste en el pedido de justicia por Matteo y convoca a vecinos y vecinas a participar de la movilización para mantener vigente el reclamo y acompañar el dolor de sus seres queridos.

