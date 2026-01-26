Uno Entre Rios | La Provincia | Murciélago

Bomberos Voluntarios intervinieron en el rescate de un murciélago

Bomberos Voluntarios de Paraná rescataron un murciélago hallado en una vivienda, aplicando protocolos de seguridad y liberándolo en su hábitat natural.

26 de enero 2026 · 13:03hs
Bomberos Voluntarios intervinieron en el rescate de un murciélago.

Foto: Gentileza/Bomberos Voluntarios de Paraná



Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este lunes en un domicilio ubicado en calle Piedra Buena al 100, tras el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia de un murciélago en el interior de la vivienda.

Al arribar al lugar, el personal constató la presencia del ejemplar en uno de los ambientes y procedió a realizar su captura y retiro de manera segura, aplicando los protocolos correspondientes para la fauna silvestre, resguardando tanto a los moradores como al animal.

LEER MÁS: La Paz: preocupación por la aparición de un caso de rabia en un murciélago

Rescate de murciélago en una vivienda de calle Piedra Buena





Finalizada la intervención, el murciélago fue liberado en una zona adecuada a su hábitat natural. El procedimiento se desarrolló sin novedades.

