Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida avanzó a la final del Torneo Regional Amateur al derrotar 1-0 a Sanjustino. En la siguiente fase enfrentará a Ben Hur de Rafaela.

Juventud Unida de Gualeguaychú clasificó a la final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El elenco del sur entrerriano avanzó de instancia al derrotar 1 a 0 a Sanjustino, en condición de visitante. De esta manera cerró la llave con un marcador global de 2-0.

El único gol del encuentro disputado en el estadio Coloso del Oste fue anotado por el larroquense Agustín Benedetti, quien ingresó en el complemento y marcó a los 41 minutos del segundo tiempo, desatando el festejo del conjunto albiceleste.

Análisis de la victoria de Juventud Unida

Juventud dominó desde el pitazo inicial y no sufrió sobresaltos, pese a que el equipo local estaba obligado a ganar y se suponía que iba a arremeter contra el arco de César Horst. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Fullana no se metieron atrás: presionaron en mitad de cancha y aprovecharon los espacios que dejó Sanjustino en su afán por ir en busca del triunfo.

En ese contexto, el Decano se sintió cómodo y de entrada Maximiliano Solari tuvo una chance clarísima de contragolpe. Tras una habilitación de Sergio Olano, quedó mano a mano con Reginelli, definió picándola y la pelota se fue muy cerca del palo derecho del arquero, en una situación que pudo haber empezado a sentenciar la historia desde temprano.

Juventud continuó generando peligro con ataques rápidos, principalmente por las bandas, con buenas acciones de Leandro Larrea y Marcelo Olivera por el sector derecho. Precisamente Olivera armó una gran jugada individual por línea de fondo, envió el centro y por el segundo palo apareció Olano, que sacó un zurdazo mordido que se fue desviado.

Sanjustino no lograba hacerse dueño de la pelota ni encontrar claridad en los metros finales. Su única llegada de riesgo en la primera mitad fue un remate de media distancia de Lorenzo González que se estrelló en el palo.

Por su parte, Juventud tuvo dos chances muy claras por arriba para irse al descanso en ventaja: primero con un cabezazo de Zadel y luego con otro de Solari, en ambas oportunidades bien resueltas por Reginelli, que se convirtió en la figura del primer tiempo.

En el complemento el trámite no cambió. La visita se mostró firme de mitad de cancha hacia atrás y volvió a generar situaciones para liquidar la serie, como un frentazo de Marcelo Olivera que pasó muy cerca del segundo palo apenas iniciado el segundo tiempo.

Con el partido controlado, el equipo de Fullana encontró el premio y el desahogo a los 41 minutos, a través de los ingresados Iván Esquivel y Agustín Benedetti. El misionero desbordó por izquierda, envió el centro al área, un defensor de Sanjustino peinó la pelota hacia atrás y se la dejó servida al delantero larroquense, que sacó un derechazo alto para sellar el 1-0 definitivo.

Quien será el rival en la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida avanzó a la final de la Región Litoral Sur y, al igual que el año pasado, se enfrentará a Ben Hur de Rafaela, que eliminó a Puerto San Martín con un global de 3-1. En esta ocasión, la serie comenzará en Gualeguaychú y se definirá en suelo santafesino.