Uno Entre Rios | Economia | utilitario

El utilitario deportivo que eligen las familias entrerrianas

El SUV de fabricación nacional pisa fuerte en Entre Ríos gracias a su equilibrio entre habitabilidad, tecnología y un diseño ideal tanto para las ciudades como para los caminos regionales.

18 de junio 2026 · 16:36hs
El utilitario deportivo que eligen las familias entrerrianas

La evolución de las búsquedas en el mercado automotor del litoral demuestra un creciente interés por vehículos amplios y tecnológicos, un escenario donde el volkswagen taos se consolidó como una de las opciones más deseadas dentro de las plataformas digitales. Este modelo de fabricación nacional, producido en la provincia de Buenos Aires, ha ganado terreno rápidamente en Entre Ríos gracias a su equilibrio perfecto entre habitabilidad, eficiencia mecánica y un despeje del suelo ideal para transitar con total soltura tanto por las avenidas céntricas de Paraná o Concordia como por las rutas y caminos consolidados que conectan los complejos termales y las zonas productivas de la región.

Espacio inteligente y confort de marcha en el litoral

Una de las principales virtudes que destacan los usuarios entrerrianos al evaluar este vehículo es la excelente distribución de su espacio interior, un factor clave para quienes disfrutan de viajar con equipaje o elementos de camping hacia las costas de los ríos Uruguay y Paraná. La distancia entre ejes proporciona una habitabilidad de nivel superior en las plazas traseras, permitiendo que tres adultos viajen con absoluta comodidad y espacio de sobra para las piernas, superando los estándares habituales de su categoría.

comercios entrerrianos buscan cobrar mas rapido en un consumo que exige agilidad

Comercios entrerrianos buscan cobrar más rápido en un consumo que exige agilidad

ARCA pone la lupa sobre el Monotributo: los errores que pueden costar una recategorización o exclusión.

ARCA pone la lupa sobre el Monotributo: los errores que pueden costar una recategorización o exclusión

El confort de marcha es otro de sus pilares fundamentales, gracias a un esquema de suspensión trasera independiente que absorbe las irregularidades del asfalto deteriorado, los lomos de burro y los caminos de ripio con una suavidad notable. El habitáculo cuenta además con un aislamiento acústico de primer nivel que minimiza los ruidos del motor y del rodamiento, transformando los trayectos diarios de trabajo o las escapadas de fin de semana en experiencias relajadas y placenteras para todos los ocupantes.

Eficiencia y respuesta mecánica para las rutas del país

Frente a la necesidad de optimizar los costos de combustible sin resignar prestaciones, el conjunto mecánico de este automóvil ofrece una respuesta tecnológica de vanguardia mediante la incorporación de un motor de baja cilindrada asistido por un turbocompresor. Esta configuración entrega un torque contundente desde muy bajas revoluciones, lo que se traduce en una agilidad impecable para moverse en el tránsito pesado de la ciudad y en una gran seguridad al momento de realizar sobrepasos en las rutas provinciales.

La transmisión automática gestiona la potencia de manera fluida, adaptando el paso de las marchas según las exigencias del conductor y contribuyendo a mantener promedios de consumo sumamente contenidos en viajes de larga distancia. La robustez general de los componentes mecánicos asegura un ciclo de vida prolongado con mantenimientos preventivos sencillos, un detalle que el comprador de vehículos seminuevos valora de forma prioritaria al momento de analizar las diferentes publicaciones en la web.

Tecnología de vanguardia aplicada a la seguridad vial

La protección de los pasajeros es una prioridad indiscutible para las familias de nuestra provincia, y este modelo se destaca por ofrecer una de las dotaciones más completas en asistencia al conductor y seguridad activa del mercado actual. Desde su estructura de construcción reforzada con aceros de ultra alta resistencia hasta la presencia de múltiples airbags de serie, la protección integral ante un impacto está garantizada para cuidar a cada miembro del grupo familiar.

En las variantes más equipadas que rotan de manera constante en los catálogos digitales, la experiencia de manejo se complementa con dispositivos electrónicos inteligentes como el control de velocidad crucero adaptativo, el freno autónomo de emergencia y el detector de fatiga. Estos asistentes actúan como radares invisibles que monitorean el entorno de la calzada, previniendo accidentes por distracción o cansancio durante los viajes nocturnos y aportando una tranquilidad invaluable para quien se encuentra al volante.

El proceso de selección digital desde cualquier localidad

La digitalización del comercio automotor ha facilitado enormemente el recambio de unidades en Entre Ríos, permitiendo que un interesado en Gualeguaychú, Villaguay o Victoria explore detalladamente la oferta disponible en toda la provincia y zonas de influencia sin necesidad de realizar viajes preliminares. Las herramientas de filtrado avanzado permiten ordenar los resultados según el año de fabricación, el millaje acumulado, el color de la carrocería o el nivel de equipamiento requerido.

Esta accesibilidad promueve un entorno de compra transparente, donde las descripciones minuciosas y las galerías de imágenes en alta resolución sirven para constatar de antemano el cuidado estético de la pintura y el estado de conservación de los interiores. Los usuarios aprovechan estas ventajas interactivas para realizar comparaciones de precio en tiempo real, establecer contacto fluido con los vendedores y coordinar la verificación técnica obligatoria antes de formalizar los trámites de transferencia correspondientes.

utilitario Entre Ríos Paraná
Noticias relacionadas
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el costo promedio de la canasta de crianza para los cuatro tramos de edad subió cerca de 28%, según Indec. 

Canasta de crianza: el costo de mantener a un hijo es de $665.950 en mayo

Cerraron más de 26.000 firmas desde 2023. Entre Ríos está en sintonía con el declive nacional. En tres años cerraron 1.074 empresas, 437 en el último año

Entre Ríos: cerraron 437 empresas en el último año

El Consorcio de Acreedores de SanCor intentan detener el remate forzoso de las plantas industriales y exigen el tratamiento de un plan de salvataje

Sancor: consorcio de acreedores intenta detener remate forzoso de las plantas lácteas

Condicionado por el clima, la economía y el Mundial, el feriado en conmemoración de Güemes generó $ 217 mil millones y tuvo bajo movimiento, según CAME

El feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes tuvo bajo movimiento turístico

Ver comentarios

Lo último

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina

Los argentinos son los más intensos del planeta

Los argentinos son los más intensos del planeta

El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

Ultimo Momento
Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina

Los argentinos son los más intensos del planeta

Los argentinos son los más intensos del planeta

El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

El utilitario deportivo que eligen las familias entrerrianas

El utilitario deportivo que eligen las familias entrerrianas

Policiales
Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Muerte de un expolicía en Concordia: explicaron cómo sustrajo un arma de la Comisaría

Muerte de un expolicía en Concordia: explicaron cómo sustrajo un arma de la Comisaría

Conmoción en Paraná por un grave caso de acoso callejero a una menor en inmediaciones del Parque Gazzano

Conmoción en Paraná por un grave caso de acoso callejero a una menor en inmediaciones del Parque Gazzano

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Ovación
Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

Liga Federal: Quique y Sionista inician su serie de cuartos de final

Liga Federal: Quique y Sionista inician su serie de cuartos de final

APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

La provincia
Celebrarán el Día Internacional del Yoga con una jornada holística abierta a toda la comunidad

Celebrarán el Día Internacional del Yoga con una jornada holística abierta a toda la comunidad

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Entre Ríos: alertan que 15% del personal de INTA se fue del organismo

Entre Ríos: alertan que "15% del personal" de INTA se fue del organismo

Alimentación y cáncer: por qué aumentan los casos en mascotas 

Alimentación y cáncer: por qué aumentan los casos en mascotas 

Dejanos tu comentario