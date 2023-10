El Gobierno pagará al FMI con el swap de China

Luego de que el presidente Alberto Fernández firmara con su par chino, Xi Jimping, la suscripción de un nuevo swap con China por US$ 6.500 millones, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que "la semana que viene" el país va a proceder a "precancelar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema", los cuales están estipulados en US$ 2.600 millones.

El calendario preveía tres vencimientos: el 6 de octubre por US$ 1.280 millones, el 12 de octubre por otros US$ 640 millones y un tercero por US$ 673 millones el último día hábil del mes. Set rata del préstamo de US$ 45.000 millones otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri en el 2018, a través de un programa de facilidades extendidas, que está vigente y fue renegociado por el gobierno actual.