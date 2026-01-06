ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

ARCA dio marcha atrás con una decisión que afectaba a las fintech sin licencia bancaria, como Mercado Pago, App YPF ó Prex, entre otras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) excluyó a las billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque . Sucedió luego de que muchas billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, se enteraran a fines de 2025 que ya no iban a estar exentas del tributo a partir de este nuevo año.

En el epílogo de 2025, el organismo público incluyó en el pago del Impuesto a los Créditos y los Débitos a aquellas fintech que no tienen licencia bancaria . Entre las plataformas alcanzadas por la medida que finalmente no se tomó se encontraban Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box, Claro Pay y otras aplicaciones que operan bajo el esquema de proveedor de servicios de pago (PSP). Asimismo, las que sí siguen dentro del "padrón de contribuyentes", tal como lo están desde fines de 2024, son las billeteras cripto.

Vale recordar que el Impuesto al Cheque retiene el 1,2% de las transacciones financieras: mitad al emisor de los fondos y mitad al receptor, siempre y cuando al menos uno de los participantes sea una persona jurídica. Por lo tanto, si se aplicase a billeteras virtuales, afectaría a muchos comercios y pymes que las utilizan para cobrar a sus clientes o pagar a proveedores.

MERCADO PAGO.jpg

La marcha atrás generó un alivio en estas entidades, ya que hubiese desencadenado un incremento de costos, que potencialmente podría haber afectado las comisiones que afrontan los usuarios.

Además, hubiese vuelto a modificar los incentivos de la competencia entre bancos y fintech. Una mayor carga impositiva generaría nuevas discusiones en torno al marco regulatorio de las billeteras virtuales, quienes acusan cada vez más obligaciones de pagos, publica Ámbito.

La inclusión de los PSP en el tributo implica un cambio respecto del tratamiento previo, que equiparaba a bancos y billeteras no bancarias bajo el criterio de exención. El retorno al pago del impuesto genera nuevas discusiones sobre el marco regulatorio aplicable a las fintech, en un contexto de creciente participación en pagos, transferencias y consumo.

Al respecto, todavía permanece la expectativa por la postura de Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local de billeteras, y podría cambiar radicalmente el diálogo con el Estado.