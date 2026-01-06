Uno Entre Rios | Economia | ARCA

ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

ARCA dio marcha atrás con una decisión que afectaba a las fintech sin licencia bancaria, como Mercado Pago, App YPF ó Prex, entre otras.

6 de enero 2026 · 10:45hs
ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

ARCA excluyó a billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) excluyó a las billeteras virtuales del pago del Impuesto al Cheque. Sucedió luego de que muchas billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, se enteraran a fines de 2025 que ya no iban a estar exentas del tributo a partir de este nuevo año.

En el epílogo de 2025, el organismo público incluyó en el pago del Impuesto a los Créditos y los Débitos a aquellas fintech que no tienen licencia bancaria. Entre las plataformas alcanzadas por la medida que finalmente no se tomó se encontraban Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box, Claro Pay y otras aplicaciones que operan bajo el esquema de proveedor de servicios de pago (PSP). Asimismo, las que sí siguen dentro del "padrón de contribuyentes", tal como lo están desde fines de 2024, son las billeteras cripto.

En Reyes Magos 70% de la demanda de regalos fueron juguetes, indumentaria y libros. Hubo poco aumento de precios y competencia entre compras físicas y digitales

Reyes Magos 2026: juguetes con consumo deprimido 

El mercado de motos creció un 33% en 2025

El mercado de motos creció un 33% en 2025

Vale recordar que el Impuesto al Cheque retiene el 1,2% de las transacciones financieras: mitad al emisor de los fondos y mitad al receptor, siempre y cuando al menos uno de los participantes sea una persona jurídica. Por lo tanto, si se aplicase a billeteras virtuales, afectaría a muchos comercios y pymes que las utilizan para cobrar a sus clientes o pagar a proveedores.

MERCADO PAGO.jpg

La marcha atrás generó un alivio en estas entidades, ya que hubiese desencadenado un incremento de costos, que potencialmente podría haber afectado las comisiones que afrontan los usuarios.

Además, hubiese vuelto a modificar los incentivos de la competencia entre bancos y fintech. Una mayor carga impositiva generaría nuevas discusiones en torno al marco regulatorio de las billeteras virtuales, quienes acusan cada vez más obligaciones de pagos, publica Ámbito.

La inclusión de los PSP en el tributo implica un cambio respecto del tratamiento previo, que equiparaba a bancos y billeteras no bancarias bajo el criterio de exención. El retorno al pago del impuesto genera nuevas discusiones sobre el marco regulatorio aplicable a las fintech, en un contexto de creciente participación en pagos, transferencias y consumo.

Al respecto, todavía permanece la expectativa por la postura de Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local de billeteras, y podría cambiar radicalmente el diálogo con el Estado.

ARCA billeteras virtuales impuesto al cheque Mercado Pago
Noticias relacionadas
El Gobierno modificó el régimen de licitaciones y excluye a empresas sancionadas por conductas fraudulentas. La medida apunta a corregir dificultades operativas del sistema vigente y entrará en vigencia en 15 días. 

El Gobierno modificó el régimen de licitaciones y excluye a empresas sancionadas por conductas fraudulentas

Empleo privado en Entre Ríos: de noviembre de 2023 a septiembre de 2025, el sector privado formal ha perdido un total de 5.036 empleos (-3,6%).

Empleo privado en Entre Ríos con señales de estancamiento

Los precios de los regalos crecieron un 33 por ciento interanual en enero

Los precios de los regalos crecieron un 33 por ciento interanual en enero

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Ver comentarios

Lo último

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Ultimo Momento
En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Sebastián Villa sobre River: Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Policiales
Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Ovación
Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Sebastián Villa sobre River: Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

La provincia
En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de humillantes sus salarios

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

Dejanos tu comentario