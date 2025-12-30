Uno Entre Rios | Economia | Gobierno

El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas

El Gobierno estableció el nuevo cuadro tarifario de luz y gas para 2026. Se adecúan a los nuevos lineamientos de actualización.

30 de diciembre 2025 · 12:11hs
El Gobierno establece nuevo cuadro tarifario de luz y gas. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de distribución de gas natural en todo el país bajo los nuevos esquemas y que comenzará a regir desde el 1° de enero de 2026.

Lo hizo a través de una serie de resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial. Pese a la complejidad que conlleva la aplicación de los nuevos lineamientos, y pese a las consultas de NA no hubo una explicación oficial sobre cuáles serán los aumentos que percibirán los usuarios en sus facturas.

De acuerdo a lo publicado, los usuarios de Metrogas de menores ingresos pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el otro extremo, los valores serán de $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.

Energia Gas Luz.jpg

Para los usuarios de Naturgy BAN S.A. (Zona Norte) se fijaron valores: de $2.876,99 para categoría R1 y de $30.807,68 para Categoría R4-

Los cuadros tarifarios también incluyen a los usuarios de las categorías R2 (consumo intermedio) y R3 (mayor demanda), divididos en subcategorías según su rango de uso.

Las tarifas contemplan el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y mantienen las bonificaciones para los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios. Estas bonificaciones se aplican sobre el precio mayorista de la energía determinado por la Secretaría de Energía.

Las empresas distribuidoras deben facturar siguiendo los precios de referencia y los descuentos vigentes establecidos por la normativa de la Secretaría de Energía.

Si el cambio de tarifa ocurre durante un periodo de facturación ya iniciado, se utilizará un mecanismo de prorrateo para aplicar los nuevos valores de forma proporcional al consumo realizado.

Esta actualización responde a un proceso de revisión periódica que evalúa los costos del servicio, la situación económica y los lineamientos del sector.

