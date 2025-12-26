Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Hay tresnuevos feriados nacionales que están destinados a promover la actividad turística y deberán coincidir con los días lunes o viernes.

El Gobierno nacional oficializó los tres feriados no laborables para 2026 los cuales están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes y la medida fue publicada este viernes en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.

En un informe firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación y que se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

Estas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, ya que, serán cuatro días consecutivos de descanso y se trata de una estrategia del Gobierno que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.

El feriado no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el del viernes 10 de julio se sumará al del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia y el lunes 7 de diciembre precede al 8 de diciembre cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Turismo Feriados 3.jpg ¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

El calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre