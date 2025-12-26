Uno Entre Rios | El País | Feriados Nacionales

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Hay tresnuevos feriados nacionales que están destinados a promover la actividad turística y deberán coincidir con los días lunes o viernes.

26 de diciembre 2025 · 09:09hs
Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

El Gobierno nacional oficializó los tres feriados no laborables para 2026 los cuales están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes y la medida fue publicada este viernes en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.

En un informe firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación y que se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

La diputda libertaria Juliana Santillán fue criticada en redes sociales por su mensaje navideño en que confundió Nochebuena con las Pascuas 

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Senado vota hoy

Estas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, ya que, serán cuatro días consecutivos de descanso y se trata de una estrategia del Gobierno que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.

El feriado no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el del viernes 10 de julio se sumará al del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia y el lunes 7 de diciembre precede al 8 de diciembre cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Turismo Feriados 3.jpg
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

El calendario de feriados 2026

Enero

  • Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

  • Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

  • Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

  • Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
  • Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

  • Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

  • Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).
  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

  • Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
Feriados Nacionales Gobierno 2026
Noticias relacionadas
Control de alcoholemia: culpó al aceite de oliva y a un enjuague bucal tras dar positivo.

Control de alcoholemia: culpó al aceite de oliva y a un enjuague bucal tras dar positivo

En Navidad,  las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME. 

Navidad: las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME

Se brindaron ecomendaciones para prevenir contagios de hantavirus ante el aumento de casos en el país.

Hantavirus: recomendaciones para prevenir contagios ante el aumento de casos en el país

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena.

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Ver comentarios

Lo último

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Ultimo Momento
EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Policiales
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Ovación
Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

La provincia
OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Dejanos tu comentario