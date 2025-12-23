Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán colectivos y tren

La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Horarios de trenes

La Municipalidad de Paraná informó cómo funcionará el servicio de transporte urbano de pasajeros durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1º de enero, y recordó que a partir de este viernes 26, comienzan a regir los horarios de verano.

El servicio circulará con frecuencias de día hábil, con la salvedad de que la última salida desde cabecera será a las 20 horas.

- Jueves 25 de diciembre y jueves 1º de enero:

Se aplicará el esquema de día domingo y feriado, con primera salida desde cabecera a las 10 hs y última salida a las 20 hs.

Además, se informa que los horarios de verano comenzarán a regir a partir del viernes 26 de diciembre.

El Municipio solicita a las y los usuarios tener en cuenta esta información para planificar sus traslados.

En cuanto al ren se informóque el 24 de diciembre los trenes correrán únicamente en los servicios de las 4.55 de Paraná a Jorge Méndez y 7.55 de Paraná a Berduc. El 25 de diciembre no habrá servicios.