Marcos El Lata Fuentes (41 años) y su hijo Jonás (16) representaron a Entre Ríos y a la Argentina en el Campeonato Internacional de las Luces, uno de los torneos más prestigiosos del calendario de Bicicross, que se desarrolló en la pista Antonio Roldán de Medellín, Colombia, y reunió a ciclistas de toda Latinoamérica y otras regiones del mundo.

La competencia se llevó a cabo durante la primera semana de diciembre y volvió a consolidarse como una de las citas obligadas del bicicross internacional. El evento, que en 2025 se presentó bajo la temática #LucesModoGamer, combinó alto nivel deportivo con una puesta en escena moderna, fuerte presencia en redes sociales y una competencia marcada por la exigencia técnica, la velocidad y la adrenalina. En ese contexto, los Fuentes volvieron a demostrar que el trabajo sostenido, la experiencia y la pasión pueden convivir con los sueños familiares, incluso lejos de casa y en escenarios de máxima exigencia.

Marcos Fuentes 2 Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Jonás Fuentes compitió en la categoría Expertos 16 años, una de las divisiones más duras del campeonato, en la que confluyen jóvenes talentos de distintos países con un ritmo de carrera muy elevado. En su primer año dentro de esta categoría a nivel internacional, logró meterse en dos finales, finalizando quinto y séptimo, un resultado que lo posiciona entre los mejores del certamen y ratifica su crecimiento deportivo. Marcos, por su parte, participó en Expertos Master, donde finalizó tercero en el campeonato, tras sufrir una caída en la final cuando venía siendo protagonista absoluto y dominando las mangas previas.

“Volver a competir en las Luces era un sueño para mí”, reconoció Marcos Fuentes, en diálogo con Ovación. “Ya la había corrido cuatro veces antes, pero siempre soñé volver con mis hijos. Por una u otra cosa no se daba y ahora, cuando llegó la invitación, nos la jugamos. Gastamos plata que no debíamos, pero fuimos por esos sueños”, confesó, dejando en claro que el viaje fue mucho más que una competencia y que el esfuerzo tuvo un fuerte componente familiar.

El nivel del campeonato volvió a estar a la altura de su historia. Colombia es una referencia mundial en el BMX y Medellín, en particular, es una plaza emblemática por la calidad de sus pistas y la formación de sus pilotos. “El nivel estuvo fuerte, como es habitual acá. Por eso también me gusta correr en Colombia. La pista siempre está impecable; para mí es la mejor pista en la que corrí en el mundo”, afirmó.

Marcos, quien llegó a liderar todas las series clasificatorias antes del desenlace. Los objetivos estaban claros desde antes de viajar. “Mi principal objetivo era que Jonás viva la experiencia y, si se podía, que llegue a una final, porque su categoría es muy fuerte. Cumplimos ese objetivo y logró meterse en las dos finales, así que estoy súper feliz y orgulloso de él”, explicó, destacando el proceso más allá del resultado.

En cuanto a su propia actuación, detalló: “Venía ganando todo y en la final tuvimos un toque con un piloto local que era el favorito. Nos caímos, pero igual, por los puntos, quedamos terceros. Queda un poco de bronca, pero estoy feliz por el rendimiento”. La caída no opacó el balance general. “Me siento conforme. Nos preparamos muy bien mental y físicamente para esta carrera. Quiero agradecer a Emanuel Moreno, jugador de Patronato, que nos ayudó muchísimo con la preparación mental. En cuanto a Jonás, el objetivo era ser finalista y lo cumplió en su primer año en Expertos a nivel internacional”, remarcó.

Para Marcos, Medellín también tiene un valor simbólico dentro de su carrera deportiva. “Volver a la pista donde fui finalista por primera vez en un Mundial trae recuerdos y motivación. Pero lo más importante fue cumplir el sueño de hacerlo con mi hijo. Pasamos días increíbles y de mucha experiencia para él”, señaló.

Padre e hijo en Medellín, Colombia

Marcos Fuentes 1 Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín.

Jonás, con la naturalidad de sus 16 años pero con una madurez deportiva notable, también hizo su propio balance. “Fue un gran logro competir en el Campeonato de las Luces. Me sentí bastante bien y pude llegar a la final, estar ahí con todos los otros chicos. La diferencia es que acá hay muchísimo nivel y corrés con pilotos de muchas partes”, explicó. Sobre compartir el evento con su papá, fue contundente: “Correr con él es muy importante para mí. Es como un compañero de equipo. Esta experiencia me dejó muchas cosas buenas para lo que viene”.

El vínculo familiar atraviesa toda la historia. “Compartir esto con él y con mis otros hijos es hermoso. Me siento privilegiado de poder hacer el deporte que amo con ellos, incluso en campeonatos internacionales”, sostuvo Marcos. Y desde su rol de padre y entrenador, confesó uno de los momentos más intensos del viaje: “Ver a Jonás en la presentación de los pilotos de la final me hizo emocionar hasta las lágrimas. Sentí orgullo y la satisfacción de que hicimos las cosas bien”.

Reconocidos en Paraná, Entre Ríos y la región, con una extensa trayectoria nacional e internacional, los Fuentes no llegaron a Medellín como improvisados. Sin embargo, estar presentes y competir de igual a igual en un evento de esta magnitud volvió a representar un desafío enorme, tanto en lo deportivo como en lo personal. Ahora, tras unos días de descanso, el horizonte vuelve a llenarse de objetivos. “Vamos a planificar el año y ver qué competencias grandes podemos encarar”, adelantó Marcos.

En Colombia, padre e hijo no solo compitieron: reafirmaron un camino compartido, hecho de sacrificio, pasión y sueños que se persiguen arriba de una bicicleta.