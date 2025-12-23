Uno Entre Rios | Policiales | Joven

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Un joven de 24 años fue detenido en Paraná por microtráfico de droga en un kiosco que funcionaba como pantalla. Secuestraron 24 dosis de cocaína.

23 de diciembre 2025 · 09:14hs
Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Un joven de 24 años cayó detenido la noche del lunes en Paraná acusado de microtráfico de drogas en el barrio Pancho Ramírez. El operativo se realizó en un kiosco que funcionaba como "pantalla" para la actividad ilegal.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, en el allanamiento por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (narcomenudeo), el muchacho intentó deshacerse de las sustancias prohibidas arrojándolas por las cañerías, en una maniobra desesperada por evitar su detección. "Lejos de lograr su cometido, la acción fue rápidamente advertida por el personal policial, que actuó con pericia y velocidad, procediendo a una búsqueda minuciosa que permitió recuperar y asegurar el material probatorio", se indicó desde la Policía.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de veinticuatro envoltorios de nylon conteniendo cocaína, estos listos para su comercialización, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de registro digital, cámaras de vigilancia y otros elementos directamente vinculados a la actividad ilícita.

Allanamiento en kiosco de droga

El joven que se encontraba en el interior de la vivienda quedó detenido, incomunicado, luego de las directivas impartidas por la Fiscal Dra. Sofia Patat.

Golpe al microtráfico de drogas

Desde la fuerza policial destacaron que "este operativo representa un golpe certero al microtráfico, desarticulando un punto activo de comercialización en el barrio, que afectaba directamente la tranquilidad de los vecinos".

Asimismo, subrayaron que "pone en valor el trabajo coordinado, silencioso y profesional de la División Antidrogas, que no solo investigan, sino que actúan con eficacia en el momento decisivo".

"La lucha contra el microtráfico continúa de manera firme y sostenida. Cada maniobra advertida, cada intento frustrado y cada secuestro realizado son pasos concretos", finalizaron.

