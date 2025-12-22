Uno Entre Rios | Policiales | Oro Verde

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

La Policía de Entre Ríos confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente en Oro Verde y provocó la muerte de un hombre.

22 de diciembre 2025 · 18:17hs
El conductor que provocó la tragedia en el acceso a la ciudad de Oro Verde conducía bajo los efectos del alcohol. Así lo confirmó el test oficial realizado tras el siniestro vial, solicitado por la Fiscalía a cargo de la investigación.

“El test de alcoholemia arrojó resultado positivo”, informó Giovanni Brumatti, segundo Jefe de la Comisaría Oro Verde. Indicó además que también se les hicieron otros exámenes de rigor.

Sobre el accidente en Oro Verde

Se trata de un hombre joven de 37 años, de apellido Medina, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien conducía el Volkswagen Gol. Quedó detenido en la Alcaidía de Tribunales a disposición de la Justicia.

“Por motivos que se tratan de establecer, ingresa en contramano en el carril que va de Paraná a Oro Verde y transita unos 500 o 600 metros que es donde se produce la colisión”, señaló Brumatti en declaraciones a Canal 9.

La víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Ruhl, de 67 años. Se supo que era oriundo de Aldea Brasilera. Por orden de la Justicia, se le realizará la autopsia correspondiente en la Morgue de Oro Verde. Luego, su cuerpo será entregado a la familia.

En cuanto al estado de salud de la esposa del fallecido, indicó que se encuentra en el Hospital San Martín. La mujer está “internada y estable; quedó para controles”.

