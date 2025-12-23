Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER ahorró $1.250 millones de pesos

Balance de gestión. Destacan que OSER ahorró 1.250 millones de pesos y que destina el 87% de los recursos a las prestaciones

23 de diciembre 2025 · 13:48hs
Destacan que OSER ahorró 1.250 millones de pesos y destina el 87% de los recursos a las prestaciones

Destacan que OSER ahorró 1.250 millones de pesos y destina el 87% de los recursos a las prestaciones
Destacan que OSER ahorró 1.250 millones de pesos y destina el 87% de los recursos a las prestaciones

Destacan que OSER ahorró 1.250 millones de pesos y destina el 87% de los recursos a las prestaciones

Autoridades provinciales hicieron un balance de la gestión de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Destacaron que se ahorraron $1.250 millones y que se destina el 87% de los drecursos a las prestaciones. Además indicaron que, en un año, se incrementó un 60% la cantidad de prácticas de laboratorio y creció un 30% el número de prácticas quirúrgicas. Además, se redujo un 90% las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, se digitalizaron las solicitudes de prácticas ambulatorias.

“La Obra Social de Entre Ríos avanza, desde diciembre de 2024, en un proceso sostenido de ordenamiento, normalización y mejora en la calidad de las prestaciones. Dicho trabajo se centra en las necesidades reales de sus afiliados, garantizando mayor cobertura, accesibilidad y previsibilidad”, se destacó desde la OSER.

Nuevo fallo hizo lugar a un amparo contra la OSER y la obliga a pagar una internación geriátrica y las costas del proceso

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

La Provincia recategorizará a más de 12.000 trabajadores y en marzo presentará el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

“El balance de la OSER exhibe avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión. Uno de los progresos más significativos se observa en el nivel de prestaciones, producto del esfuerzo puesto en la normalización y el acuerdo de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes por parte del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper)”, se resaltó.

Oser balance

“Dentro de este proceso se destaca el área bioquímica. Durante 2025 se incrementó un 60% la cantidad de prácticas de laboratorio, fruto de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la mejora de los aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados. Este cambio revirtió una situación histórica en la que, durante 2024, una parte sustancial de las prácticas debía ser abonada en forma particular y luego tramitada por reintegro, mecanismo que solo alcanzaba a algunos afiliados”.

“En el ámbito quirúrgico, se aumentaron un 30% las prácticas, a la vez que se regularizaron todas las cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, el total de las cirugías de urgencia se autoriza diariamente y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada para su realización. Este proceso de normalización recuperó previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones”, se manifestó luego.

“Otro dato relevante es la reducción del 90% en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, resultado de la regularización de convenios vencidos o inexistentes. Esta política simplificó los trámites administrativos a la vez que redujo costos indirectos y tiempos de espera para los afiliados”, se agregó.

OSER

“Asimismo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicación de alto costo, implementando esquemas de autorización semestrales que evitan la necesidad de gestiones mensuales presenciales en las sedes, mejorando la continuidad de los tratamientos y la experiencia del afiliado.

“En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando un salto cualitativo en eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión. En este marco, se destaca la puesta en marcha de la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitirá que los afiliados accedan de manera directa y sin intervención de la obra social a su medicación si es ambulatoria”.

“Finalmente, en cuanto al manejo de los recursos, la desvinculación de decenas de personas que no prestaban contraprestación alguna a la obra social, junto con el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper, permitió volcar mayores recursos directamente a las prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87% de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, y para el próximo año se proyecta que este indicador alcance el 90 por ciento del total”, se destacó.

OSER balance prestaciones
Noticias relacionadas
Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados.

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

El gasto total del Presupuesto 2026 es de $6,4 billones, fija límite a la planta de personal, autoriza al Ejecutivo a modificar partidas y tomar crédito externo

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Susana Medina abogó para que los sistemas de justicia sean inclusivos y con menos estereotipos.

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

la Ley de reforma del Código Fiscal se propone mejorar la administración tributaria, promover el cumplimiento voluntario y distribución justa de cargas fiscales

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Ultimo Momento
Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Policiales
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Ovación
La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

La provincia
Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

Dejanos tu comentario