Vince Zampella

Murió Vince Zampella, cocreador de Call of Duty: se conoció el video del trágico accidente

Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, murió a los 55 años en un accidente en California, su Ferrari se incendió tras perder el control del vehículo.

23 de diciembre 2025 · 14:04hs
Murió Vince Zampella

Murió Vince Zampella, cocreador de Call of Duty: se conoció el video del trágico accidente.

Vince Zampella, uno de los creadores de la icónica saga Call of Duty, murió a los 55 años tras protagonizar un trágico accidente automovilístico en el estado de California. Aunque el hecho ocurrió el domingo, recién este martes comenzó a circular en redes sociales el video del choque, cuyas imágenes generaron una fuerte conmoción en la industria de los videojuegos.

El siniestro tuvo lugar en la autopista Angeles Crest, ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. Según informó la Patrulla de Carreteras de California, el accidente ocurrió cerca de las 13, cuando Zampella circulaba a bordo de una Ferrari.

El mundo de los videojuegos llora la muerte de Vince Zampella

Vince Zampella.mp4

De acuerdo con fuentes policiales, el desarrollador perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y terminó impactando contra un guardarraíl. Tras el choque, el auto se incendió casi de inmediato ante la mirada de personas que se encontraban en la zona.

Los investigadores indicaron que Zampella quedó atrapado dentro del vehículo y murió en el acto. El acompañante que viajaba con él fue despedido del auto por la violencia del impacto. Si bien fue trasladado con vida a un hospital cercano, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

El video del accidente, que comenzó a circular este martes, muestra el momento en el que la Ferrari sale de la traza a gran velocidad y termina completamente destruida, envuelta en llamas.

Desde Electronic Arts, compañía con la que Zampella trabajó en los últimos años, emitieron un comunicado expresando su pesar: "Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra".

En ese sentido, agregaron: "Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones".

Vince Zampella fue una figura clave en la historia de los videojuegos modernos. Cofundó Infinity Ward, el estudio responsable del nacimiento de Call of Duty, una de las sagas de shooters más exitosas y populares de todos los tiempos.

Tras su salida de la compañía por diferencias contractuales con Activision, en 2010 fundó Respawn Entertainment junto a Jason West. Allí lideró el desarrollo de títulos de enorme impacto como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order.

En 2017, Respawn fue adquirida por Electronic Arts, donde Zampella pasó a ocupar roles de liderazgo estratégico, incluso al frente de equipos vinculados a la franquicia Battlefield. Su visión creativa y su influencia marcaron a toda una generación de jugadores y desarrolladores.

Vince Zampella Ferrari California
