Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

El piloto Agustín Canapino fue el mejor del año en los Premios Olimpia. Carmelo Retamar (bochas) y Luciano Biondi (sóftbol) paranaenses galardonados.

22 de diciembre 2025 · 23:41hs
Agustín Canapino se quedó con el Oro al igual que en 2018.

Agustín Canapino se quedó con el Oro al igual que en 2018.

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. La ceremonia fue en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El piloto de TC Agustín Canapino logró el Olimpia de Oro y también hubo un premio especial a Diego Maradona

El piloto arrecifeño obtuvo por segunda vez la máxima estatuilla. Mientras que el recordado capitán de la Selección Argentina recibió el galardón Infinito, en la gala que reconoció a las máximas figuras del deporte argentino. En tanto los paranaenses Carmelo Retamar (bochas) y Luciano Biondi (sóftbol) ganaron sus ternas. El caso de Retamar con tan solo 17 años ganó su segundo olimpia en bochas y Luciano Biondi su primer estatuilla por el sóftbol. Ambos tuvieron un gran año.

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up.

Toque de Werner, exclusión y título para Canapino en el TC Pick Up

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Todos los gandores de los Olimpia 2025

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino (Oro)

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar (Paraná)

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestobol: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Esports: Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Sóftbol: Luciano Biondi (Paraná)

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo

Agustín Canapino oro paranaenses Premios Olimpia
Noticias relacionadas
Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín.

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Estudiantes arma su temporada 2026.

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

Así quedó el rostro de Jake Paul.

Así quedó Jake Paul tras el brutal nocaut que le propinó Anthony Joshua

La Primera Nacional se disputará con el mismo formato de la última edición.

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Ver comentarios

Lo último

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

Ultimo Momento
Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

Indec: la actividad económica creció 3,2% interanual en octubre

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Policiales
Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Ovación
Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Primera Nacional: Patronato conoce a sus rivales

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

La provincia
La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Pirotecnia: refuerzan controles para la venta responsable

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Distinguieron la labor de más de 150 merenderos y comedores de la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Dejanos tu comentario