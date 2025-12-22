El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. La ceremonia fue en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El piloto de TC Agustín Canapino logró el Olimpia de Oro y también hubo un premio especial a Diego Maradona
Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas
El piloto Agustín Canapino fue el mejor del año en los Premios Olimpia. Carmelo Retamar (bochas) y Luciano Biondi (sóftbol) paranaenses galardonados.
El piloto arrecifeño obtuvo por segunda vez la máxima estatuilla. Mientras que el recordado capitán de la Selección Argentina recibió el galardón Infinito, en la gala que reconoció a las máximas figuras del deporte argentino. En tanto los paranaenses Carmelo Retamar (bochas) y Luciano Biondi (sóftbol) ganaron sus ternas. El caso de Retamar con tan solo 17 años ganó su segundo olimpia en bochas y Luciano Biondi su primer estatuilla por el sóftbol. Ambos tuvieron un gran año.
Todos los gandores de los Olimpia 2025
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino (Oro)
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar (Paraná)
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestobol: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Esports: Leviatán
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (n)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Sóftbol: Luciano Biondi (Paraná)
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo