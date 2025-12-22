Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, una edición marcada por la incorporación de nuevas distinciones y la presencia de figuras consagradas y emergentes del deporte argentino. La ceremonia fue en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El piloto de TC Agustín Canapino logró el Olimpia de Oro y también hubo un premio especial a Diego Maradona